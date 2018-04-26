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В Казани 27 апреля из-за эстафеты перекроют несколько улиц
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В Казани 27 апреля из-за эстафеты перекроют несколько улиц 

АиФ Казань 34 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Движение по ряду улиц перекроют в Казани из-за проведения легкоатлетической эстафеты, сообщает пресс-служба исполкома.
27 апреля с 12.00 до 16.00 будет ограничено движение от по Кремлевской набережной — от ул. Декабристов до ул. Саид Галеева в обе стороны, на дороге между Центральным стадионом и цирком, а также на перекрестке с Кремлевской набережной в сторону Кировской дамбы.
Напомним, 27 апреля казанцы пробегут традиционную легкоатлетическую эстафету, посвященную 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт забега дистанцией в 3 км будет дан на Кремлевской набережной. В соревнованиях примут участие школьники и студенты.
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