В Казани 27 апреля из-за эстафеты перекроют несколько улиц

Движение по ряду улиц перекроют в Казани из-за проведения легкоатлетической эстафеты, сообщает пресс-служба исполкома.

27 апреля с 12.00 до 16.00 будет ограничено движение от по Кремлевской набережной — от ул. Декабристов до ул. Саид Галеева в обе стороны, на дороге между Центральным стадионом и цирком, а также на перекрестке с Кремлевской набережной в сторону Кировской дамбы.

Напомним, 27 апреля казанцы пробегут традиционную легкоатлетическую эстафету, посвященную 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт забега дистанцией в 3 км будет дан на Кремлевской набережной. В соревнованиях примут участие школьники и студенты.