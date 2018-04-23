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Ветеринарные специалисты Москвы прошли аттестацию на право ветеринарного клеймения
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Ветеринарные специалисты Москвы прошли аттестацию на право ветеринарного клеймения 

Комитет ветеринарии города Москвы 25 минут назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
19 апреля 2018 года в государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на ООО «Северный рынок» проведено заседание ветеринарной аттестационной комиссии по проведению аттестации ветеринарных специалистов на право клеймения.
В ходе проведения аттестации 5 ветеринарных специалистов Станции по борьбе с болезнями животных Троицкого и Новомосковского, Восточного, Северо-Восточного и Южного административных округов города Москвы показали высокие теоретические знания и практические навыки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов.
Данная аттестация является серьезным испытанием для ветеринарных врачей и предъявляет высокие требования к уровню профессиональных знаний, так как допуск к самостоятельному проведению ветеринарного клеймения несет персональную ответственность за правильность проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и оценки соответствия мяса и мясных продуктов, установленным требованиям безопасности для здоровья населения.
Комитет ветеринарии города Москвы обращает внимание, что в соответствии с требованиями Инструкции по ветеринарному клеймению мяса, утвержденной Минсельхозпродом Российской Федерации 28 апреля 1994 года, мясо и мясопродукты (субпродукты) всех видов сельскохозяйственных и диких животных, в том числе птицы, подлежат реализации только при наличии оттисков ветеринарных клейм и штампов. Клеймение мяса и мясопродуктов проводится после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
Ежегодно в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках города Москвы проводится более 260 тыс. экспертиз туш сельскохозяйственных животных и птицы, по результатам которых выявляется около 4 500 различных болезней животных.
Комитет ветеринарии города Москвы: последние новости
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