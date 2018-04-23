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Избитые арестанты Белореченской колонии потребовали компенсацию от ФСИН
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Избитые арестанты Белореченской колонии потребовали компенсацию от ФСИН 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: Югополис
Четверо пострадавших и мать умершего от побоев заключенного подали иск о компенсации морального вреда. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
За смерть сына женщина требует от государства пять миллионов рублей, пострадавшие — по два миллиона. Еще у одного потерпевшего нет паспорта. Гражданство РФ у него не подтверждено, выписать доверенность на своего адвоката он не смог.
Суммы взяты из практики Европейского суда по правам человека. В России нет логики в назначении подобного рода компенсаций
— адвокат, Андрей Сабинин.
Он также отметил, что действующее гражданское законодательство не устанавливает размер компенсации. Это решает суд, который должен принять во внимание степень вины нарушителя, а также степень и характер физических и нравственных страданий лиц, которым навредили. Иск о компенсации морального вреда рассмотрит Белореченский районный суд.
25 ноября 2015 года
16-летний
осужденный погиб от  черепно-мозговой
травмы. Выяснилось, что сотрудники колонии избивали заключенных. Семь человек получили травмы разной степени тяжести. В мае суд вынес приговор бывшим работникам Белореченской воспитательной колонии по обвинению в избиении молодых людей.
Жители Эстонии и Украины подрались в одном из баров литовского города Кунас. Причиной потасовки стали
российско-украинские
отношения.
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