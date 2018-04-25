РФ и Турция обсуждают совместные авиационные проекты 

АНТАЛЬЯ, 25 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на новые совместные проекты в области авиации с Турцией, заявил в среду замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров на открытии авиасалона Eurasia Airshow в Анталье.
"Наша делегация включает
такие известные конструкторские бюро, как корпорация «Иркут», компании Сухой и МиГ, холдинг «Вертолеты России», ОАК, концерн Алмаз-Антей. Мы надеемся, что ближайшие пять дней позволят в плотной работе достичь совместных решений как по разработкам, так и по производству на территории Турции совместной продукции", — сказал он.
"Авиационные власти РФ и Турции ведут серьезную ежедневную работу", — добавил Бочаров, отметив, что провел встречи с замминистра транспорта, мореходства и связи Турции Юкселем Джошкунюреком и руководителем Секретариата оборонной промышленности страны Исмаилом Демиром.
Об авиасалоне
Первый в истории Турции Международный авиасалон Eurasia Airshow открылся в среду на территории аэропорта Антальи. Мероприятие продлится пять дней. На выставке представлено более 150 воздушных судов, запланированы показательные полеты гражданских бортов, а также выступления пилотажных групп, среди которых — «Турецкие звезды».
Во время авиашоу аэропорт курортной Антальи будет ежедневно приостанавливать прием и отправку гражданских самолетов на 3,5 часа.