РФ и Турция обсуждают совместные авиационные проекты

"Наша делегация включает

"Авиационные власти РФ и Турции ведут серьезную ежедневную работу", — добавил Бочаров, отметив, что провел встречи с замминистра транспорта, мореходства и связи Турции Юкселем Джошкунюреком и руководителем Секретариата оборонной промышленности страны Исмаилом Демиром

Об авиасалоне

Первый в истории Турции Международный авиасалон Eurasia Airshow открылся в среду на территории аэропорта Антальи. Мероприятие продлится пять дней. На выставке представлено более 150 воздушных судов, запланированы показательные полеты гражданских бортов, а также выступления пилотажных групп, среди которых — «Турецкие звезды».

Во время авиашоу аэропорт курортной Антальи будет ежедневно приостанавливать прием и отправку гражданских самолетов на 3,5 часа.