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«Алмаз-Антей» покажет на авиасалоне в Турции зенитные комплексы С-400, «Тор» и «Бук»
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«Алмаз-Антей» покажет на авиасалоне в Турции зенитные комплексы С-400, «Тор» и «Бук» 

ТАСС 44 минуты назад
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Концерн «Алмаз-Антей» представит свою продукцию и технические услуги на первом Международном авиасалоне Eurasia Airshow — 2018, который пройдет с 25 по 29 апреля в городе Анталья (Турция). В частности, предприятие покажет в виде моделей зенитные комплексы и системы С-400 «Триумф», «Бук-М2Э», боевые машины комплекса «Тор», сообщили в понедельник в пресс— службе «Алмаз-Антея».
"На объединенной выставочной площади концерна будет представлена информация о производимой продукции военного назначения, актуальной для Евразийского региона. В виде моделей будут продемонстрированы зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук— М2Э», боевые машины ЗРК «Тор-М2Э» и «Тор-М2КМ», а также стационарный автономный боевой модуль 9А331МК-1 из состава «Тор-М2КМ», — сказали в пресс-службе.
В формате видеороликов и видеоплакатов посетителям стенда будет предоставлена информация о зенитных ракетных системах большой дальности С-400 «Триумф» и С-300ВМ «Антей-2500», зенитных ракетных комплексах средней и малой дальности «Бук-М2Э», «Тор-М2Э», «Тор-М2К» и «Тор-М2КМ», а также о возможностях концерна по модернизации и ремонту техники, уточнили на предприятии.
"Концерн «Алмаз-Антей», имея положительные наработки в сотрудничестве с турецкой стороной, представит на выставке оптимизированную экспозицию с учетом своей научно-производственной направленности и региональных потребностей", — сказал заместитель генерального директора предприятия по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.
По его словам, в ходе встреч и переговоров в рамках выставки будут обсуждаться в том числе, освидетельствование, техническое обслуживание, ремонт, модернизация и утилизация средств ПВО, обучение специалистов заказчика.
В пресс-службе напомнили, что концерн имеет самостоятельное право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении послепродажного обслуживания ранее поставленной продукции военного назначения, поставки запчастей, комплектующих изделий, продления сроков службы, ремонта, модернизации и утилизации, а также в отношении обучения иностранных специалистов проведению таких работ.
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