Система полива теплицы: мастер-класс для дачников

Хочешь, не хочешь, мульчируй или засыпай соломой почву, а поливать растения в теплице все же приходится. Хочу поделиться своим рецептом полива для теплицы.

Система тепличного полива у нас состоит из следующих «ингредиентов»:

1. Бак объемом 1 м³ 2. Муфта 3. Гофрированные трубы диаметром 40 мм Как система сделана и как работает:

Рассмотрим все элементы системы поочередно.

Бак мы расположили недалеко от теплицы на самодельном возвышении высотой 70 см, и ориентирован он на юго-восток. Этот бак наполняется водой через шланг из скважины с помощью насосной станции CMI C-BWA800. На таких баках есть шкала, по которой можно отследить количество воды, попавшее на грядку.

К крану бака через муфту подсоединяется гофрированная труба, идущая в теплицу, через которую и осуществляется полив теплой водой из бака.

Трубы

Трубы

Количество труб равно количеству грядок в теплице. Длина труб такая, чтобы хватало от крана бака до конца теплицы плюс еще 0,5 м про запас.

Соединительный узел

Соединительный узел

К муфте поочередно подсоединяются трубы, идущие к грядкам, через которые и осуществляется полив в теплице. Подсоединяется муфта к крану через небольшой отрезок гофрированной трубы, вставленный в кран и для надежности закрепленный изолентой.

Форсунки

По все длине трубы в теплице проделаны отверстия, через которые вода орошает землю. Конец трубы, не подсоединяемый к баку, закрыт заглушкой. В качестве заглушки можно использовать и монтажную пену.

Примечание

Чтобы трубы не мешались и не повреждались при покосе, они вкопаны в землю на глубину 15 см. Выход труб из земли находится в теплице, и здесь уже можно решать, оставить трубы на земле, чтобы при поливе увлажнялся воздух в теплице или прикопать по краю грядок, чтобы воздух оставался сухим. Зависит это, конечно, от культуры, высаженной в данной теплице. Такая система служит нам уже 10 лет.

Подготовка к зиме

Осенью из бака сливается вода, закрывается крышка, а трубы продуваются, чтобы в них также не оставалась вода.

Буду рада, если мой «рецепт» кому-то пригодится!