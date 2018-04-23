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Увеличить штраф за остановку транспорта на трассе будет непросто, считает эксперт
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Увеличить штраф за остановку транспорта на трассе будет непросто, считает эксперт 

Парламентская газета 31 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Национальный союз защиты прав потребителей предложил увеличить санкции за остановку транспорта на трассе. Это может помочь в борьбе с пробками, однако реализовать инициативу будет непросто, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» член Общественной палаты РФ Дмитрий Чугунов.
«Сложность в том, что непонятно, как собирать эти штрафы в суде и каким образом их начислять. Вероятно, для регистрации подобных нарушений придётся внедрять дополнительное оборудование«, — сказал Чугунов. По его мнению, труднее всего «ловить» нарушителей будет на широких участках дорог.
Здесь, чтобы зафиксировать остановку, придётся переоборудовать существующие камеры, которые фиксируют превышение скорости. «Чтобы сделать это, потребуется новое программное обеспечение», — добавил эксперт.
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