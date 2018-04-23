Ледовый городок в Лабытнанги будут строить из питьевой воды

Место заготовки «стройматериала» хотят изменить ради прозрачности объекта.

Лабытнанги стартовал конкурс эскизов ледового городка «Новогодняя фантазия». Участвовать в нем может любой горожанин. Лучший проект воплотят в жизнь на площади В. Нака будущей зимой. Заявки принимает департамент градостроительства и земельных отношений с 23 апреля по 31 мая. Победитель получит диплом, премию или ценный приз.

В прошлом году автором лучшего эскиза стала Анастасия Кондрашова. Ее проект по тематике мультфильма «Щенячий патруль» был посвящен году Собаки.

— В новом сезоне ледовый городок будет строиться исключительно изо льда питьевой воды, что существенно улучшит его вид, позволит воплотить самые смелые идеи жителей в более яркой и красочной форме, сделать его максимально привлекательным для детей и взрослых, — отметили специалисты местного управления культуры.

Ранее «стройматериал»» для ледового городка Семи лиственниц традиционно брали в протоке Выл-Посл. Однако в прошлом году лед оказался совсем не того цвета, как хотелось бы организаторам и скульпторам, рассказали в городской администрации. Возможно, на оттенке сказалось то, что из-за теплой погоды протока, как и другие ямальские реки, долго надевала «зимний панцирь».

В итоге в муниципалитете решили в следующем году воспользоваться льдом из реки Ханмей. Материал предполагается брать подальше от водозабора, ведь река сегодня главный источник H2O для лабытнангцев. Исключение только весенняя распутица, в это время питьевую воду горожанам доставляют из Харпа.