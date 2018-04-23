Откуда взялись черти

Бесы, согласно христианскому учению — это падшие ангелы. Предание говорит, что мир ангельский Бог создал прежде материального. Тогда и случилось «отпадение» части ангелов, которую увлёк за собой диавол.

Самый совершенный из созданных Богом духов — Люцифер (что значит «Светоносный») переоценил дары, которыми наделил его Создатель. Бог поставил его над прочими бесплотными, одарив необычайной силой и свойствами, дабы совершенно и праведно начальствовать над миром ангельским, исполняя волю Творца.

Однако Бог создал ангелов (как впоследствии — и людей), наделив их свободной волей, и, соответственно, свободой выбора. Люцифер, согласно Преданию, посчитал, что он достоин большего и сам захотел стать богом, выбрав собственное возвышение, а не любовь к Богу. Он отвернулся от Творца и увлёк своими «идеями» часть ангелов.

Как именно случилось эта катастрофа — неизвестно, но об этом событии косвенно упоминается в ветхозаветных книгах пророков Иезекииля и Исайи. Согласно христианскому учению, именно с момента отпадения Люцифера в мире появилось зло, которое, не было создано Богом, а зародилось вследствие действия свободной воли сатаны и демонов.

Слово «демон» — греческое, означает «дух» или «божество». На русский это слово было переведено с греческих источников как «бес» (по-древнерусски «бъсъ») и встречается в литературных памятниках с XI века. Этим словом в славянской мифологии обозначали злых духов, и, по мнению лингвистов, оно восходит к индоевропейскому «bhoidh-sos» — «вызывающий страх» (отсюда русское «бояться»).

И действительно, одна из главных задач демонов — поселить тревогу, вызвать суеверный страх, который позволит им управлять человеком. Церковь говорит, что бесы ненавидят людей, а потому стараются погубить их, увлечь за собой от Бога. Человек для них лишь средство умножения зла, то есть — умножения власти диавола в мире. Но без воли человека они бессильны.