В Ульяновской области у депутатов отбирают мандаты за сокрытие доходов

Грубые нарушения антикоррупционного законодательства депутатами органов местного самоуправления выявлены прокуратурами Старомайнского и Радищевского районов.

Депутат Совета депутатов муниципального образования «Старомайнское городское поселение» Артем Ваганов скрыл информацию о находящихся в собственности его супруги земельных участках, помещении и здании. Кроме того, он не сообщил о принадлежавшей ему иномарке бизнес-класса.

Прокурор Старомайнского района потребовал от районного Совета депутатов принять меры к устранению нарушений, но понимания не нашел. Последовал иск в суд о признании бездействия Совета депутатов незаконным, который был удовлетворен.

Так же в точности депутат Совета депутатов муниципального образования «Ореховское сельское поселение» Радищевского райолна Василий Ловушкин скрыл информацию о доходах супруги за 2017 год. Прокурор района внес представительному органу местного самоуправления представление об устранении нарушений закона.