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В Ульяновской области у депутатов отбирают мандаты за сокрытие доходов
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В Ульяновской области у депутатов отбирают мандаты за сокрытие доходов 

АиФ — Ульяновск 14 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Грубые нарушения антикоррупционного законодательства депутатами органов местного самоуправления выявлены прокуратурами Старомайнского и Радищевского районов.
Депутат Совета депутатов муниципального образования «Старомайнское городское поселение» Артем Ваганов скрыл информацию о находящихся в собственности его супруги земельных участках, помещении и здании. Кроме того, он не сообщил о принадлежавшей ему иномарке бизнес-класса.
Прокурор Старомайнского района потребовал от районного Совета депутатов принять меры к устранению нарушений, но понимания не нашел. Последовал иск в суд о признании бездействия Совета депутатов незаконным, который был удовлетворен.
Так же в точности депутат Совета депутатов муниципального образования «Ореховское сельское поселение» Радищевского райолна Василий Ловушкин скрыл информацию о доходах супруги за 2017 год. Прокурор района внес представительному органу местного самоуправления представление об устранении нарушений закона.
Во исполнение требований прокуратуры оба Совета депутатов досрочно прекратили полномочия депутатов Ваганова и Ловушкина.
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