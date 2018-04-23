В Совете Федерации назвали идею о введении акцизов на бытовую химию избыточной 

Заместитель председателя комитета верхней палаты парламента по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт считает идею ввести акцизы на бытовую химию избыточной и предлагает сперва уточнить систему норм, которым должны следовать предприятия, оказывающее негативное влияние на окружающую среду. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».
«У нас нет общей позиции.
Это избыточные требования, я считаю, это усложнит систему, мы должны прийти к понятной системе нормирования», — сказала И. Гехт.
Сенатор обратила внимание на необходимость менять подходы к нормированию и искать оптимальные варианты, которые балансировали бы в интересах как экономики, так и экологии. «И тогда можно штрафовать предприятия за сверхнормативные выбросы, тем самым, побуждая их к соблюдению норм и стандартов, которые есть и которые адекватны реальной жизни. В настоящее время, к сожалению, нормирование не отвечает реалиям сегодняшнего дня», — добавила она.
И. Гехт привела в пример некоторые предприятия водоканалов, которым выставляются многомиллионные штрафы, однако организации не в состоянии их оплатить, очистить до допустимого уровня воду такие организации тоже не могут. «Мы должны менять систему нормирования, должны менять подходы к выбросам и сбросам, понимать, как мы это оцениваем, и уже потом смотреть, нужны ли нам дополнительные акцизы», — уточнила И. Гехт.
Ранее в СМИ сообщалось, что исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова предложила ввести акцизы для производителей бытовой химии и формирование водных фондов, которые будут эти деньги целенаправленно расходовать.