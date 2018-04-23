В Совете Федерации назвали идею о введении акцизов на бытовую химию избыточной

«У нас нет общей позиции.

Это избыточные требования, я считаю, это усложнит систему, мы должны прийти к понятной системе нормирования», — сказала И. Гехт.

Сенатор обратила внимание на необходимость менять подходы к нормированию и искать оптимальные варианты, которые балансировали бы в интересах как экономики, так и экологии. «И тогда можно штрафовать предприятия за сверхнормативные выбросы, тем самым, побуждая их к соблюдению норм и стандартов, которые есть и которые адекватны реальной жизни. В настоящее время, к сожалению, нормирование не отвечает реалиям сегодняшнего дня», — добавила она.

И. Гехт привела в пример некоторые предприятия водоканалов, которым выставляются многомиллионные штрафы, однако организации не в состоянии их оплатить, очистить до допустимого уровня воду такие организации тоже не могут. «Мы должны менять систему нормирования, должны менять подходы к выбросам и сбросам, понимать, как мы это оцениваем, и уже потом смотреть, нужны ли нам дополнительные акцизы», — уточнила И. Гехт.

Ранее в СМИ сообщалось, что исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова предложила ввести акцизы для производителей бытовой химии и формирование водных фондов, которые будут эти деньги целенаправленно расходовать.