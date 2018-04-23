В России предложили маркировать отечественные продукты

Законопроект об антиамериканских санкциях предложили дополнить пунктом о маркировке отечественных продуктов знаком «Сделано в России». С такой инициативой выступили в Молодежном парламенте РФ , сообщает RT.

"Мы предлагаем установить единую для всех символику и правила ее размещения — это может быть триколор, надпись «Россия» или еще что-то. Каждый производитель будет помещать именно такой знак, а не писать где-то маленьким шрифтом, что товар отечественный, как это делается сейчас", — рассказал председатель Молодежного парламента Мария Воропаева

Авторы инициативы полагают, что использование единого знака привлечет внимание покупателей, что окажет поддержку отечественным производителям.

Госдуму предложение может поступить после 15 мая, когда состоится первое чтение законопроекта.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить производство и продажу сыроподобной продукции. С такой инициативой выступили в Минсельхозе

По запрет попадут сыры, изготовленные не из молока, — то есть содержащие от 50 до 100% растительных жиров