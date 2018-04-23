В России предложили маркировать отечественные продукты 

Законопроект об антиамериканских санкциях предложили дополнить пунктом о маркировке отечественных продуктов знаком «Сделано в России». С такой инициативой выступили в Молодежном парламенте РФ, сообщает RT.
"Мы предлагаем установить единую для всех символику и правила ее размещения — это может быть триколор, надпись «Россия» или еще что-то. Каждый производитель будет помещать именно такой знак, а не писать где-то маленьким шрифтом, что товар отечественный, как это делается сейчас", — рассказал председатель Молодежного парламента Мария Воропаева.
Авторы инициативы полагают, что использование единого знака привлечет внимание покупателей, что окажет поддержку отечественным производителям.
В Госдуму предложение может поступить после 15 мая, когда состоится первое чтение законопроекта.
Ранее сообщалось, что в России могут запретить производство и продажу сыроподобной продукции. С такой инициативой выступили в Минсельхозе.
По запрет попадут сыры, изготовленные не из молока, — то есть содержащие от 50 до 100% растительных жиров