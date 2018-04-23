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Отечественные продукты предложили маркировать надписью «Сделано в России»
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Отечественные продукты предложили маркировать надписью «Сделано в России» 

360tv.ru 41 минуту назад
Госдуме предложили дополнить разработанный законопроект о введении санкции в отношении США поправкой, после принятия которой товары отечественного производства получат маркировку в виде знака «Сделано в России». Об этом сообщил сайт RT.
Инициативу планирует направить после первого чтения законопроекта в нижнюю палату Молодежный парламент. Как уточнила его председатель Мария Воропаева, это произойдет после 15 мая.
Планируется, что российские власти могут установить правила маркировки отечественных товаров и услуг. Речь в том числе идет о разработке и утверждении знака, информирующего потребителя о том, что тот или иной продукт произведен именно в России.
Символику планируют сделать единую для всех, а также разработать правила ее размещения.
«Это может быть триколор, надпись «Россия» или еще что-то», — пояснила Воропаева. Производителю нужно будет разместить именно такой знак, а не писать в любом месте, что товар отечественный.
Авторы инициативы считают, что использование одного и того же знака обратит внимание потенциальных покупателей на товары. Это, в свою очередь, поддержит отечественного производителя.
По-новому предлагают отмечать не только полностью российские товары, но и те, которые содержат в своем составе не более 50% иностранных комплектующих.
Ранее в Минздраве прокомментировали высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина, касавшееся импортозамещения медикаментов. В ведомстве не признали свою вину в неэффективной работе.
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