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Отечественные продукты начнут маркировать знаком «Сделано в России»
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Отечественные продукты начнут маркировать знаком «Сделано в России» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Такой поправкой предлагают дополнить законопроект Госдумы об ответных мерах на американские санкции, пишет RT.
Как рассказала председатель Молодежного парламента Мария Воропаева, соответствующую инициативу направят в Госдуму после 15 мая, когда состоится первое чтение законопроекта. Ожидается, что правительство сможет установить правила маркировки отечественных товаров и услуг, в том числе разработать и утвердить знак, который бы информировал покупателя о том, что товар сделан в России.
По мнению авторов инициативы, это привлечёт внимание покупателей, что окажет поддержку отечественным производителям. Также предлагается маркировать товары, в составе которых есть не более 50% иностранных комплектующих.
Ранее Минпромторг России подготовил список товаров для обязательной маркировки. Среди них чай, кофе, соки, рис, макароны и детское питание, духи, шины, блузки и пальто, пиво, консервы, продукты из мяса и рыбы, бытовая химия, постельное белье, молочная продукция.
6 апреля Минфин США ввёл санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В ответ российские парламентарии разработали законопроект об ответных мерах. Госдума рассмотрит документ в первом чтении 15 мая. Проект федерального закона предоставляет Правительству полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.
Законопроект предполагает запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определённых стран. Также станет возможно запретить или ограничить вывоз из России редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям. В Госдуме подчеркнули, что запреты не распространятся на ввоз товаров личного пользования.
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