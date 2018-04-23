Сегодня закрывается движение по улице Клары Цеткин

Сегодня в Казани частично закрывается движение по улицам Клары Цеткин и Кызыл Армейская. Ограничения будут поэтапными и продлятся до 20 мая.

На улице Клары Цеткин перекроют участки возле домов №31а, 29, 23, 17 и 13а. На улице Кызыл Армейская — около дома №9 по улице Клары Цеткин.

Ограничения связаны с прокладкой электрической кабельной линии. Автомобилистов просят следовать требованиям временных знаков.

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