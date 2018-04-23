Как в Казани будет работать «последняя миля»

Завтра в Казани начнут раздавать спецпропуска — временный, но драгоценный документ для автомобилистов Ново-Савиновского района. Уже в мае без него нельзя будет проехать к дому — заработает «последняя миля».

В дни матчей чемпионата мира по футболу территорию вокруг «Казань Арены» отдадут болельщикам. Перекроют даже Третью транспортную дамбу. В «ловушку» попадут и автомобилисты, живущие в домах на участке, ограниченном улицами Чистопольская, Сибгата Хакима и Нигматуллина. Это кварталы 69 и 69а. Они не смогут проехать к своим домам без спецпропусков.

Уже можно начинать рефлексировать. Систему, которую называют «последней милей», испытают 7 мая (понедельник), до начала футбольного чемпионата. Все будет как «по-настоящему». Роль мировых футбольных звезд исполнят игроки «Рубина» и «Уфы».

C 17.00 до 22.00 специальные службы перекроют улицы, пользующиеся большой популярностью:

Сибгата Хакима — от проспекта Амирхана до Чистопольской;

Чистопольская — от улицы Бичурина до проспекта Ямашева (при движении от Бичурина). Ограничение не коснется съезда на проспект Амирхана в направлении улицы Сибгата Хакима;

Чистопольская — от проспекта Ямашева до улицы Адоратского (при движении от Ямашева);

Ямашева — от улицы Адоратского до Сибирского тракта;

дорога-дублер улицы Гаврилова — от улицы Чуйкова до Чистопольской;

Арбузова — от улицы Журналистов до проспекта Ямашева (при движении от Журналистов).

Жители кварталов 69 и 69а проедут ограничения как ни в чем не бывало, а все остальные будут с завистью смотреть им в след. Разумеется, почувствовать себя очень важной персоной можно только со спецпропуском.

Оргкомитет ЧМ-2018 вместе с правоохранительными органами подготовил 5 640 временных документов. С 24 апреля их можно будет получить в управляющих компаниях и ТСЖ, которые обслуживают дома на Чистопольской, Сибгата Хакима и Нигматуллина. На спецпропуска могут рассчитывать только те, кто там прописан.

Как сообщили e-Kazan.ru в пресс-службе мэрии, спецпропуска будут действовать лишь 7 мая. К чемпионату мира их придется получать снова.

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