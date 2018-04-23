Володин: «Ямал СПГ» позволит РФ стать одним из ведущих поставщиков СПГ в мире

"Этот проект формирует совершенно новый формат внешнеторговых отношений на новом рынке — рынке СПГ. Мы сегодня там представлены не настолько эффективно, с вводом этого проекта у нас есть возможность быть среди лидеров поставок сжиженного природного газа на мировые рынки", — сказал он.

Австралия, По словам Володина, «сегодня этот рынок осваивают в первую очередь Катар Малайзия , другие страны». «Мы пока там не настолько представлены, как хотелось бы», — отметил спикер Госдумы, добавив, что «Ямал СПГ» — очень высокотехнологичный проект, который вбирает в себя самые передовые мировые технологии.