Ещё
Володин: «Ямал СПГ» позволит РФ стать одним из ведущих поставщиков СПГ в мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Володин: «Ямал СПГ» позволит РФ стать одним из ведущих поставщиков СПГ в мире 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
ПОСЕЛОК САБЕТТА /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 23 апреля. /ТАСС/. Проект «Ямал СПГ» позволит России выйти на лидерские позиции в мире по поставкам сжиженного природного газа. Такое мнение высказал в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выездного заседания Совета Думы, проходящего в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Этот проект формирует совершенно новый формат внешнеторговых отношений на новом рынке — рынке СПГ. Мы сегодня там представлены не настолько эффективно, с вводом этого проекта у нас есть возможность быть среди лидеров поставок сжиженного природного газа на мировые рынки", — сказал он.
По словам Володина, «сегодня этот рынок осваивают в первую очередь Катар, Австралия, Малайзия, другие страны». «Мы пока там не настолько представлены, как хотелось бы», — отметил спикер Госдумы, добавив, что «Ямал СПГ» — очень высокотехнологичный проект, который вбирает в себя самые передовые мировые технологии.
"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% — у французской Total и китайской CNPC, 9,9% — у Фонда Шелкового пути) — первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая.
ТАСС: последние новости
Де Мистура: удары США и их союзников по Сирии не помогли мирному урегулированию ВСК открывает ж/д сервис на Узбекистан Медведев: новым гендиректором РЭЦ может стать Слепнев
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин74
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир96
Саргсян подал в отставку825
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение222
Кейт Миддлтон родила55
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение