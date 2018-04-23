Володин: «Ямал СПГ» позволит РФ стать одним из ведущих поставщиков СПГ в мире 

ПОСЕЛОК САБЕТТА /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 23 апреля. /ТАСС/. Проект «Ямал СПГ» позволит России выйти на лидерские позиции в мире по поставкам сжиженного природного газа. Такое мнение высказал в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выездного заседания Совета Думы, проходящего в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Этот проект формирует совершенно новый формат внешнеторговых отношений на новом рынке — рынке СПГ. Мы сегодня там представлены не настолько эффективно, с вводом этого проекта у нас есть возможность быть среди лидеров поставок сжиженного природного газа на мировые рынки", — сказал он.
По словам Володина, «сегодня этот рынок осваивают в первую очередь Катар, Австралия, Малайзия, другие страны». «Мы пока там не настолько представлены, как хотелось бы», — отметил спикер Госдумы, добавив, что «Ямал СПГ» — очень высокотехнологичный проект, который вбирает в себя самые передовые мировые технологии.
"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% — у французской Total и китайской CNPC, 9,9% — у Фонда Шелкового пути) — первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая.