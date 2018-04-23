Совет Госдумы обсудил прорыв России в поставках сжиженного газа

Гендиректор проекта Евгений Кот показал парламентариям завод, стройку новой технологической линии и морской порт. «Мы уже бьем рекорды по добыче. Будем заявлять о себе как об одном из лидеров на рынке СПГ», — обещал он. Но назвал и проблему: «Вот, правда, строить научились, а кадров не хватает».

"Может быть, использовать труд заключенных?" — пошутил лидер ЛДПР Владимир Жириновский . «Вы задали провокационный вопрос!» — ответил представитель компании. И объяснил, что на заводе уже договорились с вузами о запуске программы по подготовке инженеров.

— Масштаб впечатляет, — поделился спикер Госдумы после осмотра заснеженных зданий и строек. — И не только вкладом в экономику. В рамках проекта создано 100 тыс. рабочих мест, из них 24 тыс. — на Сабетте.

Австралия, Как прорваться в добыче СПГ, депутаты обсудили на выездном заседании Совета ГД. Вячеслав Володин заметил, что десять таких проектов как «Ямал СПГ» могли бы удвоить рост экономики России . И уже один этот проект позволит России выйти на лидерские позиции в мире по поставкам СПГ. «Сегодня этот рынок осваивают в первую очередь Катар Малайзия и другие страны», — напомнил Володин.

Глава "НОВАТЭК" (у компании — контрольный пакет проекта) Леонид Михельсон сообщил, что планируется поставлять СПГ на рынки Европы и, преимущественно, в страны Азиатского-Тихоокеанского региона. Что касается санкций Запада, то они масштабные планы не пресекли. Михельсон напомнил, что в результате санкций компании было отказано в долгосрочных кредитах, но с этой проблемой удалось успешно разобраться с помощью властей РФ.

Сергей Миронов. В случае введения новых США в «НОВАТЭК» тоже знают, как действовать. А именно — снижать себестоимость. Для этого в новых проектах по СПГ компания будет уходить от использования американских технологий (уже запатентована своя технология). Новый СПГ-завод компании будет работать на российском оборудовании. Михельсон также отметил, что с теми же американцами на поле СПГ конкурировать вполне реально — их технологии слишком дороги в использовании. Большой задел для экономии, по словам бизнесмена, — в логистике, развитии Северного морского пути. Чтобы уменьшить расходы на перевозку СПГ (как и других товаров), Михельсон предложил депутатам принять закон о поддержке судостроения. Вместе с этим он попросил не принимать внесенный в ГД законопроект о запрете на использование в Арктике нероссийских судов с 2019 года. Реализация такого рода инициативы не поможет судостроению, а только затормозит развитие проектов в Арктике, объяснил глава компании. «Нельзя пилить сук, на котором мы сидим», — согласился руководитель фракции "эсеров"

По итогам заседания Совет Думы принял решение о создании рабочей группы по законодательному решению проблем, которые стоят перед государственно-частными партнерствами приоритетных проектов (таких, как «Ямал СПГ»).

Кроме того, Володин поручил профильным комитетам при заслушивании министров на «правительственных часах» в Госдуме готовить отдельные вопросы министрам по этой тематике.