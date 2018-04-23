«Отдохнули душой»: как северяне прощаются с холодами в Instagram 

И вроде бы на улице весна, солнце, и все тает, но зима не сдаёт свои позиции: сегодня синоптики обещали Поморью снег и северный ветер, порывы будут достигать местами 17 м/с, в основном, в южных районах области. Но выходные выдались довольно солнечными и даже приятными для прогулок, если закутаться потеплее. Кто-то рискнул прокатиться на первом буксире на Кего (переправа закрылась в воскресенье), кто-то просто гулял по наконец-то выглянувшему асфальту и много фотографировал. Самые интересные кадры за минувший уик-энд — в нашей инстаподборке.
Суровые северные трамвайчики 🚢 А за бортом #таккрасиво С музыкой из одного классного фильма про большой корабль 🛳 было бы еще красивее, но инстаграм считает иначе и безжалостно блокирует второй пост подряд 😤 А если серьезно, то, что для некоторых — развлечение, для жителей островов, входящих в состав Архангельска, — единственный способ добраться до большой земли в период ледохода. Ледовые буксиры сегодня совершили первые рейсы и сколько их будет еще — одной природе известно… Публикация от EVGENIY OSKOLKOV (@e_oskolkov) 22 Апр 2018 в 12:41 PDT 🌆🌆🌆 Публикация от Карина Семенкова (@sema_ru) 22 Апр 2018 в 12:55 PDT #rnifilms #spring Публикация от Mary Po (@olliemnu) 22 Апр 2018 в 11:14 PDT Публикация от Татьяна Пастухова (@t_passage) 22 Апр 2018 в 12:02 PDT Ускользающая зима❄️ #spring #north #arkhangelsk Публикация от Streetdivision store🍀 (@streetdivision) 22 Апр 2018 в 10:51 PDT Публикация от Евгений (@next1iffy) 22 Апр 2018 в 1:02 PDT Публикация от Good day 🌈 (@__permyakova__) 22 Апр 2018 в 12:50 PDT Показали море 😍 Публикация от Ольга Александровна (@froolovaolya) 22 Апр 2018 в 4:46 PDT