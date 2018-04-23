«Отдохнули душой»: как северяне прощаются с холодами в Instagram

И вроде бы на улице весна, солнце, и все тает, но зима не сдаёт свои позиции: сегодня синоптики обещали Поморью снег и северный ветер, порывы будут достигать местами 17 м/с, в основном, в южных районах области. Но выходные выдались довольно солнечными и даже приятными для прогулок, если закутаться потеплее. Кто-то рискнул прокатиться на первом буксире на Кего (переправа закрылась в воскресенье), кто-то просто гулял по наконец-то выглянувшему асфальту и много фотографировал. Самые интересные кадры за минувший уик-энд — в нашей инстаподборке.