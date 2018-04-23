Два свердловчанина стали миллионерами, купив лотерейный билет

Среди уральцев повысился интерес к лотерейным розыгрышам. Так, уже два жителя Свердловской области стали миллионерами после того, как купили лотерейный билет, об этом сообщает в понедельник, 23 апреля, «АиФ-Урал»

Екатеринбурга. Свердловские отеделения « Почты России » стали продавать в два раза больше лотерейных билетов, по сравнению с прошлым годом. Наибольший интерес уральцев вызывают тиражные лотереи. Самыми активными покупателями билетов стали жители Асбеста, Первоуральска

За первые четыре месяца нового года уже двое свердловчан стали миллионерами, поучаствовав в розыгрыше. При этом в прошлом году за 13 млн выигрышных билетов уральцам выплатили 1,5 млрд рублей. За весь 2017 год миллионерами стали только два жителя Свердловской области.