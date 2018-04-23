Ещё
Два свердловчанина стали миллионерами, купив лотерейный билет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два свердловчанина стали миллионерами, купив лотерейный билет 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Среди уральцев повысился интерес к лотерейным розыгрышам. Так, уже два жителя Свердловской области стали миллионерами после того, как купили лотерейный билет, об этом сообщает в понедельник, 23 апреля, «АиФ-Урал».
Свердловские отеделения «Почты России» стали продавать в два раза больше лотерейных билетов, по сравнению с прошлым годом. Наибольший интерес уральцев вызывают тиражные лотереи. Самыми активными покупателями билетов стали жители Асбеста, Первоуральска и Екатеринбурга.
За первые четыре месяца нового года уже двое свердловчан стали миллионерами, поучаствовав в розыгрыше. При этом в прошлом году за 13 млн выигрышных билетов уральцам выплатили 1,5 млрд рублей. За весь 2017 год миллионерами стали только два жителя Свердловской области.
Отметим, в прошлом году самый крупный выигрыш в лотерею составил 506 млн рублей. Такую сумму получил житель Воронежской области.
АиФ Урал: последние новости
Свердловские депутаты не захотели отчитываться о своих доходах Свердловский суд пересмотрит дело Юлии Савиновских Жителям Екатеринбурга раздадут георгиевские ленточки перед 9 мая
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России296
Центр Еревана парализован220
Масляков резко пригрозил Светлакову313
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет44
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ574
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
01:30
Главе Хакасии предрекли отставку
Политика
01:00
Фадеев показал неожиданное увлечение
Шоу-бизнес
08:14
«Победителям нужно будет построить „новую Сирию“
В мире Статьи
02:07
Центр Еревана парализован
В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение