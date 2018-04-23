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СМИ: Кормилец возглавит департамент транспорта Омска
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СМИ: Кормилец возглавит департамент транспорта Омска 

АиФ-Омск 58 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Исполняющим обязанности директора департамента транспорта омской мэрии стал Вадим Кормилец. Об этом сообщает РИА «СуперОмск» со ссылкой на собственные источники.
Вадим Кормилец сменит Алексея Мартыненко на посту директора департамента транспорта. Ранее Кормилец занимал пост заместителя главы ведомства и курировал вопросы безопасности дорожного движения. Он займёт пост директора департамента до назначения нового начальника.
Напомним, в пятницу, 20 апреля, Алексей Мартыненко подал в отставку. После его увольнения мэр Омска Оксана Фадина заявила, что не довольна состоянием транспортной системы города.
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