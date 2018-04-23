За смерть на строительстве завода ПВХ-покрытий оштрафовали прораба

Заводской районный суд Орла прекратил уголовное преследование в отношении прораба ООО «КомплектСнаб». Ему вменяли нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, что привело к смерти человека.

15 ноября 2017 года в Орле на территории реконструируемого производственного комплекса завода ООО «Интернешнл Вайнил Компании-Восток» под руководством прораба ООО «КомплектСнаб» электрогазосварщик производил демонтаж водопроводной трубы. Его подняли автокраном, после чего мужчина перебрался на железную балку, которая была на высоте примерно шести метров. Далее сварщик стал резать трубу. По окончании манипуляций отрезанный кусок упал вниз, а торец оставшейся трубы резко ударил человека по голове. Сварщик упал вниз, ударился о бетонный пол цеха, получил серьезные травмы и погиб на месте.

С ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа обратился следователь. Его поддержал представитель прокуратуры и семья пострадавших. Прораб должен уплатить штраф в размере 80 тысяч рублей в течение двух месяцев со дня вступления постановления суда в законную силу.

Напомним, ООО «Интернешнл Вайнил Компании-Восток» выкупило базу закрытого завода «Кока-Кола» на улице Итальянской. Там собираются открыть производство напольных ПВХ-покрытий.