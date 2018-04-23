Как изобретение гниального конструктора Ростислава Алексеева стало причиной его смерти

Выдающийся советский конструктор Ростислав Алексеев по праву считается создателем первых судов на подводных крыльях. Именно благодаря ему в СССР появились всеми любимые «Метеоры» и «Кометы». Жаль, что жизнь Алексеева оборвалась из-за трагической случайности: конструктора, можно сказать, убило его же собственное детище — машина его изобретения.

Подводные крылья для военных

Ростислав Евгеньевич Алексеев появился на свет в Новозыбкове Брянской области . Его отец был агрономом, а мать — учительницей. Вряд ли тогда Ростислав мог даже мечтать о том, что когда-нибудь он станет не только местной, но и мировой знаменитостью.

Однако в 1935 году Алексеев поступает на факультет кораблестроения индустриального института в Горьком. Уже в то время скоростные суда полностью захватили мысли молодого специалиста. Недаром темой его дипломной работы стала разработка легкого быстроходного судна на подводных крыльях.

В войну Ростислав Евгеньевич трудился на заводе «Красное Сормово» в Горьком. Именно там он вместе с парой своих коллег и начал работу над первыми боевыми катерами на подводных крыльях. В 1945 году ими был сконструирован катер, который развивал скорость более 68 км/ч.

Для обычных людей

Но война закончилась, и военные катера стали никому не нужны. Алексеев, который привык все делать сам, решил привлечь внимание властей к своему детищу и, сев за штурвал своего скоростного судна, отправился бороздить воды реки Волги. Инженер добился своей цели: руководство страны поручило ему проектирование торпедного катера на подводных крыльях.

А в 1954 году произошло невероятное: Ростислав Алексеев начал трудиться над созданием первого судна на подводных крыльях, предназначенного для перевозки гражданских пассажиров. Через три года теплоход под звучным названием «Ракета» был представлен публике на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве . «Ракета» вызвала такой восторг, что вскоре один за другим на свет появились теперь известные всем «Метеор», «Комета», «Спутник» и другие суда, оснащенные крыльями.

Смерть

Несмотря на то что сконструированные Алексеевым суда развивали немыслимую по тем временам скорость, инженер не оставлял надежду увеличить ее еще больше. Так, он начал колдовать над экранопланами — высокоскоростными аппаратами, которые летают над водой благодаря так называемому экранному эффекту. В 1961 году был готов первый экраноплан СМ-1. Его испытания прошли успешно, и вскоре получили путевку в жизнь суда такого типа «КМ» и «Орленок».

Как и в истории с «Ракетой», экранопланы решено было применять и для перевозки пассажиров. Новую модель подобного судна планировалось продемонстрировать на Олимпиаде в Москве. В середине января 1980 года для предварительных испытаний новый экраноплан начали спускать на воду. Алексеев, как обычно, находился в самой гуще событий и вместе со своими коллегами выкатил аппарат из ангара. В какой-то момент кто-то из них дал команду отпустить экраноплан для того, чтобы тот уже самостоятельно проследовал к реке. Однако пожилой Ростислав Евгеньевич призыв не услышал и транспортное средство наехало прямо на него. Тем не менее Алексеев поднялся на ноги и даже работал еще несколько часов. Но вскоре ему стало плохо, а 9 февраля выдающийся инженер скончался.