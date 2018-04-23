Рим отпраздновал 2771-й День рождения

Рим , 22 апреля / Синьхуа / — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.

Рим, 22 апреля /Синьхуа/ — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.

Рим, 22 апреля /Синьхуа/ — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.

Рим, 22 апреля /Синьхуа/ — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.

Рим, 22 апреля /Синьхуа/ — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.

Рим, 22 апреля /Синьхуа/ — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.

Рим, 22 апреля /Синьхуа/ — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.

Рим, 22 апреля /Синьхуа/ — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.

Рим, 22 апреля /Синьхуа/ — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.

Рим, 22 апреля /Синьхуа/ — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.