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Рим отпраздновал 2771-й День рождения
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Рим отпраздновал 2771-й День рождения 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Рим, 22 апреля /Синьхуа/ — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.
Рим, 22 апреля /Синьхуа/ — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.
Рим, 22 апреля /Синьхуа/ — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.
Рим, 22 апреля /Синьхуа/ — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.
Рим, 22 апреля /Синьхуа/ — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.
Рим, 22 апреля /Синьхуа/ — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.
Рим, 22 апреля /Синьхуа/ — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.
Рим, 22 апреля /Синьхуа/ — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.
Рим, 22 апреля /Синьхуа/ — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.
Рим, 22 апреля /Синьхуа/ — В субботу, 21 апреля, жители Рима отпраздновали 2771-й день рождения города. Легенда гласит, что именно в тот день 753 года до н.э. Ромул, один из вскормленных волчицей близнецов, вспахал борозду вокруг Палатинского холма, обозначив границу нового города.
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