В РФ будут бороться с финансовыми крипто-пирамидами

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна создаст стандарт, который поможет отличить полноценные ICO-проекты, проводимые в России , от мошеннических, сообщают «Известия»

Основными критериями стандарта станут достоверность информации об учредителях проекта и команде, наличие собственного сайта и степень обнаруженных в нем заимствований, сведения о реализованных основателями ранее стартапах, «дорожная карта» ICO-проекта. Также основателям придется предоставить информацию о том, как будет работать технология проекта (так называемый white paper) и бизнес-план. При этом у продукта должна быть доказанная минимальная жизнеспособность и его минимальная реализованная версия.

По данным РАКИБ, в 2017 году российские ICO-проекты привлекли $300 млн финансирования, причём $150 млн из них пришлось на мошеннические схемы. В 2018 году российские проекты имеют все шансы для того, чтобы собрать $1-1,5 млрд, считают в организации, при условии повышения их надёжности. Всего же мировой рынок токенов может достичь $10–15 млрд: только за первые четыре месяца 2018 года мировые сборы вплотную подошли к отметке в $6 млрд Российские проекты составляют примерно 10% от мирового объема ICO.

Документ будет доступен для публичного обозрения, однако законодательно прописывать установленные в нём положения не планируется — ожидается, что стандарт для ICO будет применяться по принципу саморегулирования рынка.

Сейчас в Госдуме готовятся принять законопроект о цифровых финансовых активах, разработанный группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым

После рассмотрения законопроекта о цифровых финансовых активах правительство решило поддержать инициативу, выдвинув ряд предложений, которые, по его мнению, требуют доработки. В частности, предлагается переработать объяснения понятий «майнинга», «токена» и «криптовалюты», а также закрепить положения, связанные с изменениями, которые затронут бухгалтерский учет и налоговое законодательство.

Правительство также обратило внимание на то, что в текущей редакции документа предусматривается возможность открытия цифрового кошелька лишь после прохождения непосредственной идентификации, что ограничивает в возможностях иностранных инвесторов, которые могли бы хотеть пройти эту процедуру дистанционно.