Стандарты для ICO начали разрабатывать в России

РФ занялись разработкой стандарта для ICO‐проектов. Этим занимается Российская ассоциация криптовалют и блокчейна, сообщила газета «Известия»

Новый стандарт позволит отличить проекты от мошеннических схем и финансовых пирамид. Среди его критериев будет достоверность информации об учредителях и команде, бизнес-план проекта и расчет минимальной жизнеспособности продукта.

Документ планируют опубликовать на интернет-ресурсах, чтобы он был доступен всем заинтересованным лицам.

Утверждать разрабатываемый стандарт на законодательном уровне не собираются: он станет частью саморегулирования рынка.

Проверять новые проекты ICO на соответствие введенному стандарту поручат специальному комитету РАКИБ.