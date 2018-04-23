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Стандарты для ICO начали разрабатывать в России
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Стандарты для ICO начали разрабатывать в России 

360tv.ru 1 час назад
В РФ занялись разработкой стандарта для ICO‐проектов. Этим занимается Российская ассоциация криптовалют и блокчейна, сообщила газета «Известия».
Новый стандарт позволит отличить проекты от мошеннических схем и финансовых пирамид. Среди его критериев будет достоверность информации об учредителях и команде, бизнес-план проекта и расчет минимальной жизнеспособности продукта.
Документ планируют опубликовать на интернет-ресурсах, чтобы он был доступен всем заинтересованным лицам.
Утверждать разрабатываемый стандарт на законодательном уровне не собираются: он станет частью саморегулирования рынка.
Проверять новые проекты ICO на соответствие введенному стандарту поручат специальному комитету РАКИБ.
На минувшей неделе стало известно, что на территории Крыма может появиться собственная криптовалюта. При помощи виртуальных денег жители и гости полуострова смогут оплачивать определенные услуги и совершать покупки.
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