Тонкая настройка: как борются с анонимностью абонентов в разных странах

Российский рынок мобильной связи изменится 1 июня. В дополнение к печально знаменитому пакету законов Озерова-Яровой этим летом вступят в силу поправки в федеральный закон «О связи». Новые нормы обяжут отключать абонентов, личности которые оператор не смог идентифицировать — то есть всех, кто не указал корректные паспортные данные при подключении. Действие закона будет распространяться как на новые, так и на существующие подключения —— а значит, новые нормы затронут все зарегистрированные в стране СИМ-карты. Операторы в целом готовы к реализации этих поправок: никто не хочет массово терять абонентов.

Проблема с документальной неподтвержденностью СИМ-карт характерна не только для России . На ведущих мировых рынках также активно ведется борьба с «серыми» СИМ-картами.

Жесткие требования Европы

Германии , Франции и Бельгии правила обязательного предъявления паспорта или идентификационных карт при покупке предоплаченных СИМ-карт стала обязательной после террористических актов 2015-2016 годов. В тот момент сразу несколько стран ужесточили законы, чтобы лучше выявлять потенциальных террористов.

В частности, в Германии — крупнейшим по числу абонентов рынке мобильной связи в Евросоюзе — ввели поправки в местный аналог закона «О связи». Новые нормы должны были исключить возможность подключения потенциально опасного преступника или террориста. В рамках нововведения операторы получили год на адаптацию к новым правилам регистрации. Обновленные правила вступили в силу с 1 июня 2017 года: с этого времени все продаваемые СИМ-карты с предоплаченными тарифами можно приобрести или активировать только при использовании документов, подтверждавших личность абонента. Для регистрации оператору необходимы имя, фамилия и адрес проживания на территории Германии, туристам достаточно указать координаты отеля.

Вариант самостоятельного подключения далеко нет так удобен и прост, как в России. Официальные точки продаж операторов в Германии, да и в большинстве европейских стран, нацелены в основном на обслуживание действующих абонентов и продажу оборудования. Кроме того, по сравнению с Россией их немного даже в крупных городах.

Существенным каналов продаж предоплаченных тарифов в Германии служат небольшие киоски и заправочные станции. Такие продавцы не всегда готовы брать на себя еще и функционал по идентификации и активации новых СИМ-карт, но и отказываться от продаж в этом сегменте не намерены. Для таких случаев законодательство предусмотрело опции самостоятельной регистрации, которые возможны в почтовых отделениях

В Германии также работает кажущийся инновационным для России метод видеоидентификации. Этот механизм уже несколько лет используется в Германии для открытия счетов в банках и заключения договоров страхования. Новому абоненту требуется лишь подключение к интернету и смартфон с камерой. Сотрудник специализированной компании или специального подразделения почтовой службы во время видеовызова проверяет информацию на удостоверении личности, которую показывает владелец, а также сличает внешность на фото. В случае успешного проведения процедуры регистрация этим методом проводится за 5-8 минут — и СИМ-карта готова к использованию.

На фоне других стран Еврозоны Германия выделяется высокой для основных европейских рынков доля предоплаченных подключений (45%). Усложнение процедуры регистрации новых СИМ-карт сказались на темпах подключений новых абонентов. С момента принятия закона 1 июня и до конца 2017 года число абонентов на предоплатной системе сократились на 9-10%. Важно отметить, что все изменения в законодательстве касались продаж именно новых СИМ-карт и не затронули уже существующие подключения.

Во Франции активация обычной СИМ-карты, купленной в салоне связи, может занять до двуxсуток. При этом большинство тарифов имеют контрактную (то есть постоплатную) тарификацию и доступны только абонентам, имеющим банковский счет во Франции. Это уже отчасти снимает вопрос идентификации пользователей.

В результате иностранцу приобрести предоплаченную СИМ-карту во Франции оказывается очень сложно. Если в России одним из основных каналов распространения «серых» СИМ-карт являются одиночные торговцы у метро, то во Франции и многих других европейских странах это, как правило, небольшие лавочки и магазинчики с хозяевами-мигрантами. Зачастую они продают и активируют СИМ-карты без предъявления каких-либо документов и служат основными каналами продаж множества виртуальных операторов, также известных как MVNO. Это операторы без собственных вышек: такие компании используют инфраструктуру больших компаний. Обычно MVNO не так пристально следят за своими распространителями и и предлагают существенно более выгодные предоплаченные тарифы, чем базовые операторы.

Российский рынок MVNO фактически полностью контролируется базовыми операторами — дочерними компаниями крупных игроков или их партнерскими проектами. Это положительно сказывается на контроле за регистрацией СИМ-карт, в результате чего «серые» продажи в России в основном сосредоточены в сегменте узкоспециальных MVNO, ориентированных на мигрантов.

В Бельгии поводом для ужесточения контроля стали теракты, совершенные в Брюсселе весной 2016 года. К концу 2016 года правительство потребовало от операторов в течение полугода провести идентификацию личности всех своих клиентов с предоплаченными тарифами. Абонентам предложили самим принять активное участие, процесс не отличался от того, что ожидает Россию ближайшим летом: подтверждение личности в точке продаж оператора или партнера. Для верификации было достаточно любого общепризнанного документа. Также операторы могли идентифицировать уже действующего абонента при помощи электронной подписи, основанной на бельгийском ID, и PIN-кода, которые необходимо внеси в мобильное приложение оператора.

С января по июнь 2017 года бельгийские операторы верифицировали 85% абонентов предоплаченных СИМ-карт. Всего в стране 1 июня 2017 года было зарегистрировано порядка 2,5 млн таких СИМ-карт. Оставшиеся неподтвержденными 400 тысяч отключили и заблокировали. Не для всех операторов новые правила идентификации стали приемлемы: два бельгийских MVNO, Simyo Belgium и Aldi Talk, предпочли вовсе уйти с рынка из-за сложностей с процессом массовой верификации.

На рынке Бельгии около 75-80% подключений приходится на контрактные постоплатные тарифы, и основные усилия по продвижению и маркетингу операторы направляют на абонентов, выбирающих такие тарифные планы. Российский рынок помимо того, что имеет более чем в 25 раз большее число СИМ–карт, также имеет и обратное соотношение по числу предоплаченных СИМ-карт.

В каких странах не нужны документы

Если в странах, пострадавших от терактов, меры по идентификации и верификации стали элементом борьбы с потенциальными террором, то в других странах-членах Eвросоюза обязательную регистрацию пока не ввели. Без всяких документов, можно приобрести, активировать и пользоваться предоплаченными СИМ-картами более чем в десяти европейских государствах.

Это не только рынки восточноевропейских стран и Прибалтики, но и государства Скандинавии, Португалия и ряд других стран. Основная причина, по которой государства не вводят обязательную регистрацию — отсутствие прямых доказательств эффективности этой меры, а также дополнительные затраты и сложность организации процесса.

На рынке Северной Америки (в США Канаде ) также можно свободно приобрести СИМ-карту или даже комплект телефона со специальным предоплаченным тарифом без предъявления каких-либо документов. С 2010 года в США ведется дискуссия среди законодателей (S.3427 — Pre-Paid Mobile Device Identification Act) об обязательной регистрации предоплаченных СИМ-карт, но единого мнения по-прежнему нет и СИМ-карты свободно продаются без документов.

На самом большем в мире рынке мобильной связи, в Китае, обязательная регистрация СИМ-карт появилась в 2010 году. Абонентов очень взволновал факт регистрации и предъявления документов для подключения к сетям сотовой связи: новую систему восприняли как потенциальное вмешательство правительственных структур в частную жизнь, а также как элемент возможной слежки за гражданами.

На тот момент в Китае полностью отсутствовало законодательство, которое каким-то образом контролировало конфиденциальность персональных данных. Вся ответственность за их хранение полностью легла на операторов сотовой связи. Официальным обоснованием правительства стали участившиеся случаи использования незарегистрированных СИМ-карт в спам-рассылках и разного рода мошеннических операциях.

Идентификация проходила в несколько этапов. По оценкам операторов и местных регулирующих органов, на момент начала действия закона верификации и регистрации подлежало более 300 млн СИМ-карт — это на 15% больше, чем все зарегистрированные СИМ-карты в России. Операторы провели масштабную работу по информированию абонентов и усилению контроля за партнерами. Процесс идентификации затянулся более чем на семь лет и только в 2017 году подошел к финальной стадии. Тем не менее, на китайском рынке по-прежнему остается проблема верификации полученных от пользователей данных: многие СИМ-карты оформлялись на украденные или потерянные документы либо на документы одного из распространителей СИМ-карт.

Самые продвинутые страны

Таиланда и Саудовской Аравии. Некоторые развивающиеся рынки подошли к процедуре верификации и идентификации самым тщательным образом и ввели биометрическую систему верификации абонентов. В таких странах в качестве идентификации используются отпечатки пальцев или сканирование лица с последующей сверкой с документом. Такие методы проверки абонентов действуют на рынках Пакистана

Основными причинами введения столь жестких мер стали опасения в использовании СИМ-карт террористами. Подобные проекты также стимулируют и активизируют использование сервисов электронного правительства. Например, в Пакистане все личные данные жителей страны хранятся независимым агентством NADRA, созданном при министерстве внутренних дел . Это агентство занимается хранением и управлением базой данных всех жителей Пакистана, а также выдачей электронных удостоверений личности. Именно к этой базе обращаются операторы при верификации биометрических данных (в частности, отпечатков пальцев) покупателей новых СИМ-карт

Процесс верификации всех выпущенных в стране СИМ-карт занял всего пять месяцев 2014 года. За это время были верифицированы 135 млн абонентов, 27 млн были отключены. Во многом именно электронный идентификатор личности, который был у всех абонентов и являлся ключом к сервисам электронного правительства, позволил быстро реализовать столь масштабный процесс. При этом в Пакистане провели массовую кампанию по оповещению граждан с ключевым посланием: «если не перерегистрируете, то СИМ-карту отключат». После верификации операторы получили больше информации о своих клиентах и смогли предложить им новые услуги — к примеру, финансовые сервисы.

Важным фактором в примере Пакистана стало активное и эффективное сотрудничество всех заинтересованных сторон, прежде всего правительства с операторами связи. В России в рамках вводимого с 1 июня закона также планируется задействовать государственные системы идентификации граждан. Прежде всего это ЕСИА (портал Госуслуг) и СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия). Практическая реализация инициативы пока наталкивается на ряд технических моментов, хотя сам портал Госуслуг набирает популярность среди жителей страны, число активных пользователей уже превысило 65 млн человек.

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