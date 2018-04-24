У Врио губернатора Кузбасса появился новый заместитель 

Алексей Синицын занял пост исполняющего обязанности заместителя губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Сергей Цивилев уже представил своего нового зама членам коллегии обладминистрации. Ранее должности заместителя губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления не было. Алексей Синицын будет работать в территориях с органами местного самоуправления. Главной целью его работы будет донести до жителей программу социально-экономического развития «Кузбасс номер один за Уралом». Сергей Цивилев считает, что жители региона должны принимать непосредственное участие в её разработке и реализации.
Напомним, Алексей Синицын занимал должность председателя Совета народных депутатов Кемеровской области с 2016 по 2018 гг. Он сложил полномочия в пользу бывшего губернатора Амана Тулеева 9 апреля.