Экс-спикер облсовета Кузбасса, назначенный и. о. замглавы региона, сложил мандат депутата 

КЕМЕРОВО, 25 апреля. /ТАСС/. Бывший спикер парламента Кемеровской области 42-летний Алексей Синицын, назначенный накануне и. о. заместителя губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления, исключен в среду из фракции партии «Единая Россия» в Совете народных депутатов региона, передает корр. ТАСС с сессии облсовета.
Как сообщила зампредседателя регионального парламента Нина Зинкевич, внесены изменения в депутатское объединение фракции «Единая России». «В депутатское объединение фракции у нас вошел один депутат — Тулеев Аман Гумирович, два депутата из объединения исключены в связи с досрочным сложением депутатских полномочий. В составе фракции теперь 41 депутат из 43 [депутатов облсовета]», — сказала она.
В облсовете ТАСС уточнили, что в числе исключенных — Тимур Хасанов и Алексей Синицын, который был депутатом с 2013 года. Последний 9 апреля сложил с себя полномочия председателя Совете народных депутатов региона в пользу Тулеева, возглавлявшего регион с 1997 года и ушедшего в отставку 1 апреля после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». 3 апреля бывший губернатор получил вакантный депутатский мандат, а 10 апреля был избран спикером облсовета.
24 апреля администрация региона сообщила о назначении Синицына и. о. замгубернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления, ранее данной должности не было. Согласно данным сайта Кемеровского регионального отделения «Единой России», Синицын остается секретарем отделения и членом генерального совета партии.
Также накануне был назначен и. о. замгубернатора по агропромышленному комплексу 42-летний Алексей Харитонов, ранее занимавший должность главы Ленинск-Кузнецкого района. Кадровые перестановки начались после того, как на прошлой неделе Сергей Цивилев, назначенный 1 апреля врио губернатора, отправил в отставку коллегию администрации региона и уволил четырех вице-губернаторов, курировавших здравоохранение, сельское хозяйство, ЖКХ и взаимодействие с правоохранительными органами. Все остальные заместители с 16 апреля стали и. о. до формирования нового состава коллегии обладминистрации.