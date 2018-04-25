Экс-спикер облсовета Кузбасса, назначенный и. о. замглавы региона, сложил мандат депутата

Как сообщила зампредседателя регионального парламента Нина Зинкевич, внесены изменения в депутатское объединение фракции «Единая России». «В депутатское объединение фракции у нас вошел один депутат — Тулеев Аман Гумирович , два депутата из объединения исключены в связи с досрочным сложением депутатских полномочий. В составе фракции теперь 41 депутат из 43 [депутатов облсовета]», — сказала она.

В облсовете ТАСС уточнили, что в числе исключенных — Тимур Хасанов и Алексей Синицын, который был депутатом с 2013 года. Последний 9 апреля сложил с себя полномочия председателя Совете народных депутатов региона в пользу Тулеева, возглавлявшего регион с 1997 года и ушедшего в отставку 1 апреля после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». 3 апреля бывший губернатор получил вакантный депутатский мандат, а 10 апреля был избран спикером облсовета.

24 апреля администрация региона сообщила о назначении Синицына и. о. замгубернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления, ранее данной должности не было. Согласно данным сайта Кемеровского регионального отделения «Единой России», Синицын остается секретарем отделения и членом генерального совета партии.