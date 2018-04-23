С боксом под музыку: как один тренер преображает село в Амурской области

Таких сел, как Усть-Ивановка (Благовещенский район), в стране сотни. Градообразующее предприятие здесь — психиатрическая больница и психоневрологический интернат, есть фермеры, которые делают все возможное для рекордных амурских урожаев. Для ветеранов молодежь готовит праздничный концерт к 9 Мая, а на спортивной площадке, вне зависимости от времени года, разгораются жаркие футбольные или хоккейные баталии между подростками и их отцами. Развитие села сосредоточено в руках практически одного человека — главы местного сельсовета Александра Лимайкина. Он занимает этот пост почти 20 лет и, учитывая все достоинства села, знает, что еще в нем необходимо поменять.

Глава нового тысячелетия

Александр Лимайкин переехал жить в село около 25 лет назад и устроился работать в спортшколу.

"Ветераны наши меня заметили, сказали, что люди ко мне прислушиваются, молодежь тянется, и предложили участвовать в предстоящих выборах главы сельсовета, — вспоминает Лимайкин. — Помогли написать программу, и в 2000 году я победил, а после переизбирался на пост несколько раз".

За 18 лет, уверен глава Усть-Ивановского сельсовета, здесь удалось много чего сделать — от асфальтирования центральных улиц до строительства новой школы и сельского клуба.

"Когда избрали на пост главы, окунулся в работу, а денег нет", — рассказывает он. Лимайкин принимает личное участие в совершенствовании села. Большое внимание уделяется развитию спорта и культурному отдыху. Практически каждый вечер чиновник «переодевается» в тренера по кикбоксингу — чемпионов России и Европы он воспитывает в небольшом спортивном зале школы с помощью самодельного инвентаря и тренажеров.

"Лишь бы людьми выросли"

Правила спортивной жизни Лимайкин знает с детства. В школу бокса его привел конфликт со старшеклассниками. Начал тренироваться, воспитывать себя физически и духовно, понимать, что нужно не драться, а защищаться. Этой философии своих спортсменов он учит до сих пор.

"Александр Викторович, мы с ним дома поговорили, сказал — поведение изменится", — просит мама 12-летнего спортсмена взять ее сына на тренировку.

Лимайкин сперва строго смотрит на школьника, а потом одобряюще кивает в сторону зала: «Дети, они ж впитывают все, как губка, поэтому моя задача — вести здоровый образ жизни, показывать положительный пример. Пускай ходят, лишь бы людьми выросли», — говорит тренер.

Тренировки по кикбоксингу в селе проходят в школьном спортзале. Они бесплатные, и за счет этого на занятии иногда оказывается человек 50. К Лимайкину приезжают родители с детьми из соседних сел — Владимировка, Черемхово . Приезжают не только потому, что дома не развит кикбоксинг, едут из-за тренера — за время тренерской деятельности Лимайкин воспитал нескольких победителей первенства России и чемпионку Европы и Кубка мира. В селе не нужно объяснять, кто такая Зинаида Снитко.

"Родители у Зины военнослужащие, по этой причине переехали в Усть-Ивановку. Ко мне пришла с младшим братом. Его вид спорта не увлек, а вот Зину он занял — за пять лет она прошла путь от победительницы городских первенств до победительницы первенства Европы и Кубка мира", — рассказал Александр Лимайкин.

Сергей Щербаков , братья Лазаревы и Марьины — тоже его воспитанники. Они также поднимались на ступени пьедесталов первенств России. Среди выпускников спортивной школы Лимайкина есть те, кто сегодня служат на границе и в спецвойсках.

"Без музыкального ансамбля никуда"

По приезде в Усть-Ивановку глава села гостеприимно встречает и провожает к сельскому клубу — здесь проходят репетиции ансамбля «Не ангелы». В коллективе Лимайкин играет на бас-гитаре.

"Пока получилось всем собраться, устроили внеплановую репетицию. Наш коллектив образовался в 2010 году. Правда, до наводнения был совершенно другой состав, — вспоминает Лимайкин. — Возродили его по нескольким причинам: во-первых, спонсоры подарили аппаратуру, во-вторых, без музыкального ансамбля все же никуда — мы играем на местных праздниках, для души".

Предпочтения у «Не ангелов» разные — от легендарных Scorpions до любимого ветеранами Кузьмина. По словам главы Усть-Ивановки, после наводнения клуб привели в порядок, его стали чаще посещать дети, а ветераны и пенсионеры приходят на концерты.

Наводнение закалило

"Главы сельских поселений беспрерывно должны общаться с людьми. Они делятся с нами радостями и негодованиями", — объясняет Лимайкин.

Он вспоминает, что больше всего негативные эмоции народа ощутил на себе в 2013 году, когда село уходило под воду. Период с июля по сентябрь стал для Лимайкина самым напряженным за время его руководства. Последствия большой воды разгребали больше года. От стихии пострадал и он сам — вода в доме стояла на уровне метра.

"Работали с семи утра и до глубокой ночи. Заявки о даже самой мелкой помощи принимали и старались выполнить максимально быстро в любое время суток. У некоторых молодых депутатов не выдерживало сердце — погибали от инфарктов", — вспоминает чиновник.

Но слаженность команды чувствовалась, говорит он. Да и ветераны, которые «курируют» работу главы сельсовета, отмечали, что помощь людям была оказана колоссальная — от продуктов питания до стройматериалов. Подтопленцам выделяли землю под строительство новых домов, разрешая оставить затопленное жилье в собственности.

"Многие обижаются на правительство, но мне так говорить было бы стыдно. Помощь от правительства и неравнодушных тогда была колоссальная", — заключил Лимайкин.

Предварительные итоги своего 18-летнего правления глава Усть-Ивановки уже подводит: «Мне не стыдно рассказать о своей работе на руководящем посту, в том числе об озеленении, строительстве хоккейной коробки. С активом села, ветеранами, добились строительства школы, здания пожарного депо, газового склада. Провели освещение села, заасфальтировали центральные улицы, провели модернизацию котельной, подключив к ней все бюджетные и муниципальные учреждения. В 2017 году завершили программу по переселению жителей села из ветхого и аварийного жилья». Он отметил, что по истечении нынешнего срока готов передать полномочия более молодому поколению, поскольку есть те, кто от него устал и наоборот.

Если к 2020 году Лимайкину найдется достойная смена, он посвятит себя спорту — будет воспитывать новое поколение чемпионов.