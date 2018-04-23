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Четыре столичных вокзала с 1 мая перейдут под защиту ведомственной охраны ж/д транспорта
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Четыре столичных вокзала с 1 мая перейдут под защиту ведомственной охраны ж/д транспорта 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал генеральный директор федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта (ФГП ВО ЖДТ) Российской Федерации» Сергей Медведев.
«С 1 мая работники ФГП ВО ЖДТ заступают на четыре московских вокзала: Белорусский, Киевский, Павелецкий и Савеловский. По договору с дирекцией железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД», мы будем участвовать в обеспечении транспортной безопасности данных объектов во время проведения чемпионата мира по футболу», — отметил он.
По словам С. Медведева, работники ведомственной охраны железнодорожного транспорта будут проводить досмотр пассажиров при входе на объекты, действовать в составе групп быстрого реагирования как внутри вокзалов, так и на подходах со стороны пассажирских станций, а также проводить мониторинг информации, поступающей с вокзальных камер наблюдения. «В соответствии с требованиями законодательства о транспортной безопасности все работники обладают необходимыми навыками, которые подтверждены при прохождении аттестации. Прошли они и языковую подготовку, чтобы иметь возможность изъясняться с гостями страны. У работников есть необходимые для исполнения ими служебных обязанностей оружие, спецсредства и форменное обмундирование», — добавил С. Медведев. Он отметил, что в Москве и Московской области на железнодорожных объектах будет задействовано до 1 тыс. сотрудников ведомственной охраны — как на вокзалах, так и на инфраструктуре.
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