Четыре столичных вокзала с 1 мая перейдут под защиту ведомственной охраны ж/д транспорта 

Агентство «Москва»: последние новости

Минтранс РФ не будет запрещать провозить детей в колясках в метро

Обзор московских событий в СМИ за 21 апреля

Новые «Ласточки» в исполнении «Премиум» запустят из Москвы в Курск и Орел с 1 июня