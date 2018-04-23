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Глава Хакасии Зимин работает как обычно, несмотря слухи об отставке
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Глава Хакасии Зимин работает как обычно, несмотря слухи об отставке 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
КРАСНОЯРСК, 23 апр — РИА Новости. Глава Хакасии Виктор Зимин, несмотря на распространяемые в СМИ слухи о предстоящей отставке, работает как обычно, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее издание РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю и властям региона, сообщило, что внутриполитический блок администрации президента выступает за отставку Зимина, однако окончательное решение еще не принято. Глава региона может покинуть пост после инаугурации президента. Алтайское СМИ «Банкфакс» заявило, что в случае отставки Зимина врио главы Хакасии может стать депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Как сказал РИА Новости представитель правительства региона, «глава республики работает в штатном режиме над решением текущих вопросов, в том числе над реализацией крупных проектов».
"В настоящий момент он (Зимин) находится с рабочей поездкой в Черногорске. Сегодня также было выездное мероприятие и еще ряд встреч. По поводу отставки необходимо обратиться к источникам распространения этих слухов", — сказал собеседник агентства.
"На этой неделе запланирован ряд мероприятий. В среду будет отчет перед депутатами Верховного совета республики. Параллельно он готовится и к этому", — добавил он.
В ноябре 2017 года Зимин, возглавляющий Хакасию с 2009 года, говорил о намерении участвовать в выборах главы региона в 2018 году, «если ему будет оказано доверие президента России».
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