Глава Хакасии Зимин работает как обычно, несмотря слухи об отставке

Как сказал РИА Новости представитель правительства региона, «глава республики работает в штатном режиме над решением текущих вопросов, в том числе над реализацией крупных проектов».

"В настоящий момент он (Зимин) находится с рабочей поездкой в Черногорске . Сегодня также было выездное мероприятие и еще ряд встреч. По поводу отставки необходимо обратиться к источникам распространения этих слухов", — сказал собеседник агентства.

"На этой неделе запланирован ряд мероприятий. В среду будет отчет перед депутатами Верховного совета республики. Параллельно он готовится и к этому", — добавил он.

В ноябре 2017 года Зимин, возглавляющий Хакасию с 2009 года, говорил о намерении участвовать в выборах главы региона в 2018 году, «если ему будет оказано доверие президента России».