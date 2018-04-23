Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля 2018 года

Самым опасным днем грядущей недели, пожалуй, станет понедельник. Это будут девятые лунные сутки, когда не следует доверять никому, даже себе. Все остальное время недели будет проходить спокойнее. Начнется вторая четверть Луны, самая лучшая для новых долгосрочных проектов — не пропустите благоприятный момент.

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии «АструС» Михаил Чистяков

Неделя начнется для вас довольно прилично, а если вы творческий работник, то просто великолепно. Вы сможете порадовать нас новыми шедеврами. В среду вдохновение иссякнет, вам придется заниматься скучной рутиной. Вторая половина недели будет более плодотворной. В воскресенье откажитесь от любого экстрима.

ТЕЛЕЦ

Если в понедельник у вас будут неотложные домашние дела, не расстраивайтесь — для успехов на производстве сейчас все равно не лучшее время. Среда и четверг на этой неделе станут для вас самыми удачными, можно будет и от души поработать, и от души отдохнуть. Конец недели будет менее эффективный. Воскресенье проведите со своей второй половинкой.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы не зря считаются самым компанейским знаком — в начале этой недели у вас будет возможность наобщаться вволю с такими же словоохотливыми людьми. В середине недели можно будет передохнуть от общения в домашней тишине и уюте. Конец недели принесет вам много радостных моментов. В воскресенье займитесь своим здоровьем.

Первая половина недели пройдет для вас активно, правда, эта активность будет, скорее, ментальной, чем физической. Вас ожидают звонки, сообщения и встречи. Вторая половина этой же недели пройдет гораздо спокойнее. Можно будет заняться домашними делами. На выходных, особенно в воскресенье, хорошее время для праздничных мероприятий.

В течение всей этой недели, особенно в самом ее начале, Львы будут чувствовать себя в центре внимания, как это и положено представителям гордого знака. Вы сможете проявить активность во всех делах, за которые будете браться, причем, во второй половине недели будут благоприятны дела, связанные с информацией. Воскресенье проведите дома.

В понедельник и вторник у вас будут не самые лучшие показатели для профессиональных успехов, так что в эти дни лучше взять больничный или отгул, провести их дома, просто ничего не делая. Уже в среду вы почувствуете второе дыхание, так что важные дела планируйте на это время. Вся остальная неделя пройдет для вас просто замечательно.

Первая половина недели, скорее всего, будет не очень удачной для вашего знака. Отложите все важные дела на ее вторую половину, ближе к концу. В пятницу у вас обязательно будет прилив сил, и вы сможете справиться с любой навалившейся на вас проблемой. Оба выходных дня проведите по возможности активнее.

СКОРПИОН

В отличие от предыдущего знака, первая половина недели будет для вас гораздо продуктивнее второй. Уже в понедельник вы выйдете на новый уровень профессионального мастерства и утрете нос всем своим конкурентам. Во второй половине недели вам лучше отдыхать, а не работать. Ваше время начинается с воскресенья.

СТРЕЛЕЦ

Вся наступившая неделя будет для типичных Стрельцов просто замечательной — вы будете способны добиться успехов во всех делах, как в учебе, так и в профессиональной деятельности. Ближе к концу недели, если вы и почувствуете усталость, на помощь вам придут ваши товарищи. Суббота благоприятна для встречи с друзьями. В воскресенье просто отдыхайте.

КОЗЕРОГ

В начале недели не стоит строить из себя героя — можно стать жертвой собственного энтузиазма. Сохраняйте хладнокровие и не лезьте туда, куда не следует. Со среды начинается безопасный период — вы сможете поставить новые рекорды. Даже в субботу вам не стоит расслабляться. Воскресенье — хороший повод для встречи с друзьями.

ВОДОЛЕЙ

В понедельник забудьте о личных амбициях — сейчас в большем почете будет общественный труд, собственные проекты пока подождут. Середина недели хранит в себе некоторый риск — строго соблюдайте правила личной безопасности, как на работе, так и дома. Вся концовка недели будет для вас исключительно плодотворной.

Существует мнение, что Рыбы не отличаются большим трудолюбием. Уже в начале наступившей недели вы сможете доказать своим недругам, что они в корне неправы. Заняться коллективными мероприятиями можно будет в среду и в четверг. Ближе к выходным повышается опасность получить травму, будьте осторожнее.