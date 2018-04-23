Германия обеспокоилась за российский алюминий

По информации Ireactor, немецкие компании выразили обеспокоенность санкциями США , направленными на российский концерн РУСАЛ . Эти меры могут привести к дефициту алюминия на немецком рынке, так как Россия является основным поставщиком этого металла.

Кроме этого, «Русал» имеет дочернюю компанию в Ирландии , что также имеет большое значение. В результате введенного эмбарго оксид алюминий подорожал на 26% всего за неделю, это беспрецедентное повышение цены за последние 12 лет.

У крупных немецких компаний по факту не осталось стабильности в поставках алюминия.