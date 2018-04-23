Германия обеспокоилась за российский алюминий 

По информации Ireactor, немецкие компании выразили обеспокоенность санкциями США, направленными на российский концерн РУСАЛ. Эти меры могут привести к дефициту алюминия на немецком рынке, так как Россия является основным поставщиком этого металла.
Кроме этого, «Русал» имеет дочернюю компанию в Ирландии, что также имеет большое значение. В результате введенного эмбарго оксид алюминий подорожал на 26% всего за неделю, это беспрецедентное повышение цены за последние 12 лет.
У крупных немецких компаний по факту не осталось стабильности в поставках алюминия.
Акции РУСАЛа так и не восстановились после критического падения. Среди экспертов ходит информация, что Китай предложил концерну сделку для стабилизации, но о деталях ничего не известно.