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Германия обеспокоилась за российский алюминий
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Германия обеспокоилась за российский алюминий 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
По информации Ireactor, немецкие компании выразили обеспокоенность санкциями США, направленными на российский концерн РУСАЛ. Эти меры могут привести к дефициту алюминия на немецком рынке, так как Россия является основным поставщиком этого металла.
Кроме этого, «Русал» имеет дочернюю компанию в Ирландии, что также имеет большое значение. В результате введенного эмбарго оксид алюминий подорожал на 26% всего за неделю, это беспрецедентное повышение цены за последние 12 лет.
У крупных немецких компаний по факту не осталось стабильности в поставках алюминия.
Акции РУСАЛа так и не восстановились после критического падения. Среди экспертов ходит информация, что Китай предложил концерну сделку для стабилизации, но о деталях ничего не известно.
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