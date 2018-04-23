Покусанные ямальцы отсуживают компенсации 

13 жителей Ямала, пострадавших от укусов собак, выиграли суды по делам о компенсации морального и физического вреда.
По данным пресс-службы прокуратуры ЯНАО, за 2017 — 2018 годы в суды было направлено 14 исков. По результатам рассмотрения 13 заявлений в интересах потерпевших взыскано 275 тысяч рублей. Девять решений уже исполнено. Четырнадцатое заявление подано представителями мальчика, покусанного стаей бродячих собак 2 апреля в Салехарде. По нему пока не принято решение.
— Органами прокуратуры округа обеспечена судебная защита нарушенных прав всех обратившихся граждан, пострадавших от укусов животных. Ответчиками выступали как владельцы животных, так и органы местного самоуправления, в случаях нападения безнадзорных животных, — прокомментировали в пресс-службе.
Заявления предъявлялись Надымским городским прокурором, прокурорами городов Новый Уренгой, Салехард, Губкинский, а также прокурорами Приуральского и Ямальского районов.
В прокуратуре автономного округа напоминают, что пострадавшие от укусов собак могут подать заявление в прокуратуру своего города или района, а также обратившись в прокуратуру автономного округа по телефону горячей линии — (34922) 3-99-58.