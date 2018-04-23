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Свердловский суд пересмотрит дело Юлии Савиновских
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Свердловский суд пересмотрит дело Юлии Савиновских 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге суд рассмотрит апелляцию по делу Юлии Савиновских. Сегодня стала известна новая дата судебного заседания, об этом сообщает в понедельник, 23 апреля, «АиФ-Урал».
Рассмотрением апелляции займется Свердловский областной суд. Дата судебного заседания назначена на 15 мая, в 16.20. Об этом сообщил сегодня адвокат Юлии Савиновских Алексей Бушмаков на своей странице в «Facebook».
Предыдущее решение было вынесено в Орджоникидзевском райсуде. Не дождавшись результатов экспертизы, которая бы показала, действительно ли Юлия Савиновских не может быть опекуном для двух приемных детей, в инстанции поспешили вынести решение. Суд встал на сторону органов опеки и постановил расторгнуть договор опеки.
Позднее Юлия получила на руки мотивировочное решение, в котором, к тому же, говорилось, что ее брак с мужем фактически считается однополым, а значит, запрещен законом. «Идентификация Савиновских Ю. В. себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества», — говорилось в судебном постановлении.
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