У уроженки Башкирии обнаружили 219 неоплаченных штрафов

У зарегистрированной в Башкирии россиянки приставы обнаружили 219 штрафов по постановлениям ГИБДД , которые она забыла оплатить. Правда, все долги пришлось погасить, когда даме понадобилось выехать за границу.

Женщина была зарегистрирована в Кушнаренковском районе, но фактически жила в Санкт-Петербурге и постоянно ездила по России . О своих штрафах и долгах она знала, но задолженность продолжала копить. Госавтоинспекторам она задолжала 144 тысячи рублей. В качестве меры наказания приставы запретили ей покидать страну.

— Узнав, что граница для нее закрыта, и под угрозу срыва попала поездка в Казахстан на форум предпринимателей, она явилась в службу и оплатила все штрафы, — сообщили в службе судебных приставов по Башкирии.

В ведомстве напоминают, что оплачивать штрафы нужно заранее, чтобы успеть получить постановление об отмене ограничения на выезд. Чтобы избежать казусов на границе страны, стоит периодически проверять наличие задолженностей в банке данных исполнительных производств.