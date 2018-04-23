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У уроженки Башкирии обнаружили 219 неоплаченных штрафов
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У уроженки Башкирии обнаружили 219 неоплаченных штрафов 

ufa1.ru 21 минуту назад
Фото: ufa1.ru
У зарегистрированной в Башкирии россиянки приставы обнаружили 219 штрафов по постановлениям ГИБДД, которые она забыла оплатить. Правда, все долги пришлось погасить, когда даме понадобилось выехать за границу.
Женщина была зарегистрирована в Кушнаренковском районе, но фактически жила в Санкт-Петербурге и постоянно ездила по России. О своих штрафах и долгах она знала, но задолженность продолжала копить. Госавтоинспекторам она задолжала 144 тысячи рублей. В качестве меры наказания приставы запретили ей покидать страну.
— Узнав, что граница для нее закрыта, и под угрозу срыва попала поездка в Казахстан на форум предпринимателей, она явилась в службу и оплатила все штрафы, — сообщили в службе судебных приставов по Башкирии.
В ведомстве напоминают, что оплачивать штрафы нужно заранее, чтобы успеть получить постановление об отмене ограничения на выезд. Чтобы избежать казусов на границе страны, стоит периодически проверять наличие задолженностей в банке данных исполнительных производств.
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