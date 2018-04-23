Кабмин утвердил внедрение финансового аудита в бюджетный процесс

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее концепцию модернизации бюджетного процесса с внедрением процедуры финансового аудита для оценки обоснованности механизма финансового обеспечения инвестиционных проектов и целесообразности предоставления господдержки. Документ размещен в понедельник на сайте правительства.

"Внедрение финансового аудита направлено на применение на системной основе экспертизы альтернативных вариантов достижения целей реализации мероприятий, выбора и обоснования механизмов их финансирования; регламентацию процедуры подготовки и рассмотрения предложений об увеличении существующих расходных обязательств или о принятии новых расходных обязательств федерального бюджета с применением инструментов проектного финансирования; стимулирование привлечения частных инвестиций; внедрение лучших международных практик организации планирования и оценки мероприятий с целью повышения качества их подготовки; сокращение государственного участия при реализации мероприятий и замещение расходов федерального бюджета частными инвестициями; включение в процесс принятия решений о предоставлении средств из федерального бюджета результатов финансового аудита наряду с результатами технологического и ценового аудита обоснования инвестиций; уменьшение рисков недостижения или несвоевременного достижения ожидаемых результатов реализации мероприятий в случае сокращения расходов федерального бюджета", — говорится в сопроводительной записке.

Финансовый аудит будет проводиться в отношении расходов по поддержке национальной экономики, топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы, сельского хозяйства и рыболовства, водного и лесного хозяйства, транспорта, дорожного хозяйства, связи и информатики, прикладных научных исследований и охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, средств массовой информации, если предполагаемый объем господдержки превышает 1 млрд рублей без капитальных вложений и 1,5 млрд рублей с капитальными вложениями.

В распоряжении отмечается, что финансовый аудит не будет применяться к мероприятиям, предполагающим расходы на общегосударственные вопросы, правоохранительную деятельность, национальную безопасность и оборону.