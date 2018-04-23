Дикие ягоды. Как семья преподавателя создавала интернет-магазин Wildberries

К безлюдной площадке с видом на ночные «Лужники» подъезжает черный внедорожник. Из салона громко звучит музыка, вокруг танцуют девушки, за которыми наблюдают несколько мужчин. Вечеринку прерывает появление девушки-зомби со спутавшимися волосами и в рваной одежде. От страха вся компания бросается врассыпную, а через пару секунд стилисты интернет-магазина Wildberries преображают незваную гостью в красавицу.

Так в сентябре 2012 года проходили съемки рекламного ролика для Wildberries. «Идея принадлежала одному из акционеров компании, — рассказывает член той съемочной группы. — Хотели снять „вирусняк“ и набрать 30 000 просмотров на Youtube за неделю». Ради этого заказчик получил разрешение снимать на Воробьевых горах и даже арендовал камеру Red стоимостью около 1 млн рублей. Ролик не стал популярным, но на успех интернет-магазина это не повлияло. С 2012 года компания входит в число крупнейших игроков Рунета по версии Forbes, оценочная стоимость бизнеса в 2018 году составила $600 млн, а выручка по итогам 2017-го превысила 60 млрд рублей. Кто построил корпорацию, рентабельность которой приближается к американской Amazon?

Сердце, мозг и мышцы

Сооснователь Wildberries Татьяна Бакальчук однажды призналась: они с мужем Владиславом никогда не предполагали, что создадут суперпроект. Компания всегда была очень закрытая, как и они сами. «Интроверты» — чуть ли не единственное объяснение, которое слышишь от близких знакомых Бакальчуков. Ответы для Forbes предприниматели дали письменно, но на фотосъемку согласились.

Единственный раз Forbes удалось поговорить с Татьяной Бакальчук в 2012 году. Тогда стало известно, что свой небольшой бизнес супруги начали у себя в квартире, до этого Владислав занимался бизнесом по продаже компьютеров и предоставлению доступа в интернет, его жена преподавала иностранные языки. С рождением первой дочери (сейчас в семье четверо детей) преподавать стало невозможно, возникла потребность в новом заработке, и решили попытаться продавать одежду из немецких каталогов Otto Group.

В России такая модель уже работала. В конце 1990-х немецкий концерн хотел закрепиться в РФ, но помешало полное отсутствие у россиян опыта покупок на расстоянии, а также проблемы в работе почты и ценовая адаптация. Долгое время Otto вел торговлю только через агентов. Бакальчуки и стали одним из них, поставили агентское вознаграждение 10% и цены по курсу ЦБ. Продавать начали через сайт, домен wildberries.ru зарегистрировали 30 марта 2004 года на частное лицо.

Осенью 2004-го интернет-магазин начал принимать заказы. Поначалу Бакальчуки обрабатывали и доставляли вещи своими силами, но примерно через год потребовались дополнительные ресурсы и больше места. Тогда же Владислав познакомился с будущим партнером Сергеем Ануфриевым, они ходили в один тренажерный зал. «Компания Wildberries только начинала развиваться, мы были, как это модно говорить, стартапом», — вспоминает Бакальчук. По его словам, Сергею проект понравился, и он «начал его развивать». Как именно, Бакальчуки не уточняют, но источник, близкий к компании, утверждает, что это было что-то наподобие венчурных инвестиций: «Бизнес у Бакальчуков очень быстро рос, нужны были офис и склад, а оборотных средств не было». В начале 2005 года арендовали помещение побольше, наняли программистов, операторов кол-центра и курьеров.

Cобеседник Forbes говорит, что без Сергея компания не состоялась бы или как минимум не имела бы такого масштаба: «Если Влад — это мозг компании, Татьяна — сердце, то Сергей — мышцы». По его словам, Ануфриев всегда отвечал за работу службы безопасности, курьерскую службу и логистику, за Владиславом оставалась стратегия и IT-направление, а Татьяна занималась коммерцией, ассортиментом, переговорами с поставщиками.

По данным СПАРК, Татьяна Бакальчук является генеральным директором и владельцем 100% ООО «Вайлдберриз». Знакомый с владельцами предприниматель говорит, что «по экономическому участию» каждому партнеру может принадлежать по 30–35%. Владислав владеет курьерской компанией «Атолл», сотрудничающей с Wildberries, а также долей в «Юнионтеле» (интернет-провайдер iFlat в Москве и Московской области). Сергею Ануфриеву принадлежит «ВБ Технологии» — компания по разработке компьютерного ПО приоритетно для собственного интернет-магазина, зарегистрированная в мае 2017 года. Между владельцами Wildberries нет четкого распределения ролей и зон ответственности. «Мы все делаем сообща, в операционном и стратегическом управлении задействованы все», — говорит Татьяна.

Первопроходцы

До появления Wildberries одежда в Рунете практически не продавалась. По данным «Яндекс. Маркет», в 2004 году популярностью пользовались электроника, книги, товары для дома — вещи, которые не требуют детального рассмотрения или примерки. «Тогда в принципе не было такого понятия, как онлайн-рынок, — вспоминает Татьяна Бакальчук. — Кроме Boutique.ru, с которым мы практически не конкурировали, никто не продавал одежду в сети».

Национальная ассоциация участников электронной торговли оценивала тогда объем рынка интернет-торговли в России в $3,23 млрд (1500 сайтов, в основном небольших). И он рос на 20–30% ежегодно. На тот момент Otto занимал второе место после Amazon в мире, и российский рынок выглядел для немцев особенно привлекательным. В ноябре 2006 года компания объявила о создании совместного предприятия (СП) с отечественным лидером продаж по каталогам «ППЕ Группой», планировала открыть свой интернет-магазин в Рунете и строить собственный логистический центр в Твери.

Для владельцев Wildberries решение немецкого партнера стало вызовом. В 2006 году оборот интернет-магазина составил 14 млн рублей. Сотрудничество с Otto почти достигло потолка, рассказывает Анатолий Мохов, который несколько лет дистанционно консультировал Wildberries по юридическим и налоговым вопросам, а позже стал работать в команде: «Любой рынок имеет свой предел при любых расходах на маркетинг». Кроме того, изменились и ожидания клиентов: онлайн-покупки стали воспринимать уже не как развлечение, а как полноценный сервис. Исполняемость заказов по каталогам сильно варьировалась: от 80% в начале сезона до 30% в конце, объясняет Владислав Бакальчук. Пора было переходить на прямые контракты с брендами, которые продавались у нас через каталоги, и расширять портфель в целом. «Тогда никто не понимал, что, как и в каких объемах можно продавать через интернет, — вспоминает сооснователь. — И заключение каждого крупного договора было для нас важным событием».

За 2007–2008 годы Wildberries удалось договориться со многими крупными поставщиками, постепенно в ассортимент вошли Tom Farr, s’Oliver, Tom Tailor (даже одежда Otto до сих пор представлена среди 10 500 марок). В числе первых крупных брендов был Adidas. Из-за кризиса 2008-го у немецкого производителя спортивных товаров образовались большие остатки на складах. Источник, знакомый с ситуацией на рынке, уверяет: «От крупной партии на €1 млн отказался „Спортмастер“, а Wildberries взял этот невыкупленный товар в кредит». Продать 3000 пар одной модели кроссовок удалось за два года. Так в Wildberries появилось спортивное направление, через какое-то время — электроника, мелкая бытовая техника и автоаксессуары, партию которых, уточняет источник, Бакальчуки купили в 2015 году у испытывавшего трудности «Сотмаркета».

Тот же источник утверждает, что Wildberries часто выкупал стоковые товары. Хотя в самой компании уверяют, что «всегда были нацелены на актуальные коллекции». В среднем закупка стокового ассортимента могла обходиться интернет-магазину значительно дешевле и экономить до 40–50% затрат, оценивает один из бывших менеджеров интернет-магазина KupiVip. «Это нормальная практика, — говорит совладелец „Юлмарта“ Дмитрий Костыгин. — Мы, например, недавно выкупили крупную партию батареек, которую не реализовал „Эльдорадо“, и хорошо продали ее». А бывшие лидеры Рунета в категории одежды и обуви — KupiVip и Boutique.ru — с самого начала продавали вещи премиум-брендов со стоков из Европы.

Помощь конкурентов

Поздним вечером после работы 26-летний консультант Boston Consulting Group Оскар Хартманн спешил домой, чтобы рассказать, что решил уволиться и начать свой бизнес — интернет-магазин одежды. Узнав, что супруг бросает престижную работу ради авантюры, жена проплакала всю ночь, рассказывал Хартманн на конференции Conde Nast. 29 октября 2008 года на рынок вышел KupiVip.ru — проект, скопированный Хартманном с успешной французской интернет-компании Vente Privee. Теперь Бакальчуки со своим Wildberries были на рынке не одни.

Оба магазина быстро развивались. В рейтинге крупнейших интернет-компаний Forbes 2012 года Wildberries уступал конкуренту по обороту ($129 млн). «Деньги никогда не были показателем успеха, а вот 1000 заказов в день — это да, наш первый рекорд 2008-го», — говорит Татьяна Бакальчук. Спустя три года число заказов на Wildberries уже достигло 18 000 в сутки. А через год выручка компании составила $290 млн, и она обогнала KupiVip.

C ростом числа заказов увеличилась нагрузка на кол-центр, а с ней и расходы. При подтверждении заказа оператор должен был рассчитать стоимость доставки исходя из региона. «Нужно было сократить время для подтверждения заказа, и мы ввели единую стоимость доставки по всей России — 300 рублей», — объясняет Татьяна. Темп развития бизнеса заставлял предпринимателей постоянно расширяться. Владислав говорит, что, как только заканчивались свободные площади, приходилось снова переезжать. Так было раза два-три, пока в 2009 году они не осели в деревне Мильково, где до сих пор находится офис компании (планируется переезд в бизнес-центр на «Автозаводской»). С 2010 года поставки Wildberries измерялись фурами.

Один из бывших сотрудников вспоминает, что операционной деятельностью всегда занимались Бакальчуки: «Обороты росли, бизнес показывал первую прибыль, и третий партнер начал активнее участвовать в процессах: присутствовал на планерках, интересовался ходом переговоров с поставщиками». Ему же принадлежала идея ролика на Воробьевых горах и рекламная кампания в 2012–2013 годах в регионах — Тамбове, Саратове, Выборге, Липецке.

В 2011 году на российский рынок вышел еще один игрок, проект немецкого инкубатора Rocket Internet — Lamoda. Запустив масштабную маркетинговую кампанию, стартап быстро вырос в разы, оборот по итогам 2013 года превысил 5 млрд рублей. «Когда появилась Lamoda, мы уже стали закаленными бойцами и были рады новому игроку, который, как и мы, начал развивать российский интернет-рынок», — говорит Татьяна.

Гендиректор Wildberries признает, что конкурировать с компаниями типа Lamoda и KupiVip, с иностранным составом учредителей и инвестициями, измеряемыми миллионами евро, было непросто. Нужно было придумывать новые конкурентные преимущества. «Другие компании запускали бесплатную доставку на один-три дня или неделю, — рассказывает Татьяна. — Мы, тщательно обдумав, ввели эту услугу сначала на лето, а потом и навсегда».

Это дало колоссальный отрыв от конкурентов, говорит Анатолий Мохов. Постепенно в компании отказались от услуг сторонних логистических фирм, которые доставляли в регионы. Запустили собственную службу доставки и первые пункты выдачи заказов (ПВЗ) в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. «Два года назад их было триста, сейчас уже больше 1000 ПВЗ по всей стране», — гордится Татьяна.

Чтобы подстроиться под новые бизнес-процессы, потребовались дополнительные деньги. Бакальчуки кредитовались в крупнейших банках, рассказывает бывший сотрудник, но размер кредитов не уточняет. Привлечение внешних инвесторов в Wildberries никогда не рассматривали, несмотря на большое число предложений. Среди них были АФК «Система» и Baring Vostok, говорит источник. «Приходили и приходят, — подтверждает Владислав. — Но для бизнеса в России это повышенные риски, в нашей стране эти механизмы (IPO, биржи) не так хорошо работают».

Интерес внешних инвесторов объясняется просто: Wildberries чуть ли не единственный в России интернет-магазин, который приносит владельцам прибыль. Несколько лет назад прибыльность компании оценивали почти в 20% — цифра сумасшедшая, тем более для России, говорит знакомый Бакальчуков. Та же Lamoda до сих пор убыточна, ее EBITDA по итогам 9 месяцев 2017 года составляет минус €76,5 млн В то же время чистая прибыль Wildberries в 2017 году составила около 350 млн рублей. «В Wildberries всегда смотрели на рентабельность и окупаемость, работать себе в убыток никто не хотел, — подтверждает Мохов. — Пока другие вкладывали средства в громкий маркетинг, здесь считали деньги и тратили их с умом».

Татьяна Бакальчук подтверждает: «Мы стараемся автоматизировать процессы и оптимизировать косты». Иногда доходит до смешного: например, Wildberries долгое время не входил в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), так как не видел смысла платить членский взнос (около 800 000 рублей в год), говорит сотрудник АКИТ. При этом с осени 2017 года компания строит огромный распределительный центр на 135 000 кв. м в Подольске на собственном участке земли в 25 га стоимостью 3 млрд рублей.

Сегодня Wildberries называют маркетплейсом. «Не в чистом виде, — уточняет Татьяна Бакальчук. — Товар хранится у нас на складе и доставляется нашей логистикой. С договоров поставки мы перешли на договоры комиссии». Для поставщиков это очень выгодно. Так, с переходом «на комиссию» обувная сеть Zenden, которая работает с Wildberries около пяти лет, ожидает как минимум трехкратного роста продаж. «Уже сейчас продажи через Wildberries сопоставимы с оборотом двух наших лучших офлайн-магазинов», — говорит Александр Сарычев, управляющий партнер Zenden. Основное преимущество онлайн-магазина — «безразмерная полка»: интернет-продажи не зависят от выкладки товара, покупатель сам выбирает по каталогу брендов.

Сегодня Wildberries торгует всем — от одежды и игрушек до спортивного питания и гаджетов. На сайте — около 2 млн посетителей ежедневно, они делают 160 000–180 000 заказов, а на пиках (распродажи, праздники) число заказов доходит до 300 000. Сожалеют Бакальчуки лишь о том, что не стали универсальным магазином гораздо раньше.

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