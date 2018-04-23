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В Перми нашли погибшим студента, пропавшего в микрорайоне Крохалева
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В Перми нашли погибшим студента, пропавшего в микрорайоне Крохалева 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Студент Политехнического университета Павел Ромашов обнаружен погибшим в Перми. Накануне его искали друзья, сегодня на поиски вышли волонтеры.
22-летний Павел Ромашов пропал в микрорайоне Крохалева в ночь на 21 апреля. Молодой человек отдыхал с друзьями, и они подумали, что он уехал домой.
— Сегодня тело Павла было найдено на улице Лукоянова, — рассказали 59.ru очевидцы.
Ранее мы сообщали, что из диспансера на Банной горе сбежала подопечная центра социальной адаптации. Девушка пришла в прикамский монастырь и представилась Зоей. О ее родственниках ничего не известно. Если вы видели Зою, — сообщите на почту 59@rugion.ru Девушка не ориентируется в Перми и может попасть в беду.
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