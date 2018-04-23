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«Друзья подумали, что он пошел вызывать такси»: в Перми пропал студент Политехнического университета
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«Друзья подумали, что он пошел вызывать такси»: в Перми пропал студент Политехнического университета 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Родственники и друзья второй день разыскивают 22-летнего студента ПНИПУ Павла Ромашова. В последний раз молодого человека видели в ночь с 20 на 21 апреля в микрорайоне Крохалево.
По словам сестры, Павел играет в студенческой команде КВН. В пятницу, 20 апреля, он вместе с друзьями выступал во Дворце молодежи. После выступления студенты пошли в бар, а затем поехали в микрорайон Крохалево.
— У него было выступление во Дворце молодежи, а потом они с ребятами— кавээнщиками сидели в баре, — рассказала сестра студента Этери. — После чего он с другими ребятами поехал на квартиру к мальчику на улицу Академика Курчатова. Туда они приехали и стояли у магазина. Паша сказал: «Все пока, я пошел домой». Друзья подумали, что он пошел вызывать такси. После этого его никто не видел. Мне он тоже написал СМС, что приедет.
Павел Ромашов учится на последнем курсе ПНИПУ. Играет в студенческой команде КВН. В 2016 году молодой человек завоевал титул «Мистер Политехнический университет».
В последний раз его видели возле дома по улице Академика Курчатова 2/1 около 01:30. Накануне его выходили искать друзья, которые прочесали соседние дворы.
Был одет в чёрную курточку, синие штаны, серую шапку. При себе имел квадратный синий портфель и чехол с костюмом. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Павла Ромашова, просят позвонить по телефону 8-919-445-36-05 или 02.
Ранее в Перми нашли погибшим инвалида, который пропал в Балатовском парке.
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