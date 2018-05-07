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Жители двух районов Владивостока останутся без света
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Жители двух районов Владивостока останутся без света 

Primpress 58 минут назад
Фото: Primpress
Жилые дома в разных районах Владивостока останутся без электроэнергии во вторник, 8 мая. Все отключения света носят плановый характер. Время проведения работ — с 9.00 до 17.00. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МУПВ «ВПЭС».
Плановые отключения пройдут по следующим адресам:
Ленинский район
Адмирала Кузнецова ул. 74, 76  Всеволода Сибирцева ул. 59, 63, 65, 67, 71  Грибоедова ул. 42Б, 44, 46, 48  Державина ул. 13, 7  Каплунова ул. 1, 5  Крылова ул. 58  Ломоносова ул. 5  Металлистов ул. 5, 5А  Некрасовский пер. 28А, 30  Полонского ул. 4  Спиридонова ул. 15  Суханова ул. 63  Толстого ул. 23, 25, 5Г  Тургенева ул. 11Б, 8, 9, 6  Фонвизина ул. 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23  Советский район
Восточная 4-я ул. 100, 101, 102, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 94  Восточная 5-я ул. 39, 60, 62, 64, 66, 68  Лазурная ул. 10, 7  Подъемная ул. 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 6, 7
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