Ещё
Выставка «Великая Победа» открылась к 9 мая во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выставка «Великая Победа» открылась к 9 мая во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В залах Приморского отделения Союза художников России во Владивостоке к 9 мая открылась выставка «Великая Победа». Об этом сообщило РИА VladNews.
Посетители выставки смогут увидеть более 30 работ авторства художников Приморского края. В экспозицию попали сюжетно-тематические полотна, полные военных образов.
«Главная тема выставки: война — это катастрофа для тех народов, которые в нее вовлечены… Великая Отечественная — это та тема, которая, наверное, никогда не перестанет бередить душу и сердце художников, а главное — всегда будет напоминать: нам нельзя забывать историю», — отметила искусствовед Ольга Зотова.
Во Владивостоке прошел Парад Победы и шествие колонны «Бессмертный полк», которое собрало более 35 тысяч горожан.
360tv.ru: последние новости
Главу района задержали в Красноярском крае Министр обороны России распорядился об артиллерийском салюте в День Победы День Победы: малоизвестные факты о об одном из самых значимых праздников страны
Комментарии  Ещё 37 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке207
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа75
«Сладкий» украинский мальчик провалил «Евровидение»144
«Уговаривают не носить ордена»65
Волкер рассказал, как Россия вернет Крым Украине1138
Видео
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение