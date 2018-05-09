Выставка «Великая Победа» открылась к 9 мая во Владивостоке

В залах Приморского отделения Союза художников России во Владивостоке к 9 мая открылась выставка «Великая Победа». Об этом сообщило РИА VladNews.

Посетители выставки смогут увидеть более 30 работ авторства художников Приморского края . В экспозицию попали сюжетно-тематические полотна, полные военных образов.

«Главная тема выставки: война — это катастрофа для тех народов, которые в нее вовлечены… Великая Отечественная — это та тема, которая, наверное, никогда не перестанет бередить душу и сердце художников, а главное — всегда будет напоминать: нам нельзя забывать историю», — отметила искусствовед Ольга Зотова.

Во Владивостоке прошел Парад Победы и шествие колонны «Бессмертный полк», которое собрало более 35 тысяч горожан.