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В первую субботу мая байкеры Владивостока официально откроют мотосезон
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В первую субботу мая байкеры Владивостока официально откроют мотосезон 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Завтра, 5 мая, на центральной площади Владивостока состоится главное событие для поклонников мотоциклетного спорта — открытие байкерского сезона 2018 года. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 500 байкеров из байкерских клубов, мотообъединений и просто любители мотоциклов из различных городов и районов Приморского края, а также из других регионов Дальнего Востока.
Сбор участников состоится в 10 часов, а уже в 11:30 колонна мотоциклистов отправится на «Приморское кольцо», где состоится празднование открытия 21-го байкерского сезона. В программе мероприятия — показательные выступления стантрайдеров, конкурсы, выступление мото-джимханна, а также концерт с участием рок-групп.
В связи с этим с 11:20 до 11:50 во Владивостоке будет временно ограничено движение и парковка транспорта на участке автомобильной дороги по улице Светланской: от перекрестка ул. Светланская — Алеутская до перекрестка ул. Светланская — Уборевича.
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