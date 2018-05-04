В первую субботу мая байкеры Владивостока официально откроют мотосезон

Завтра, 5 мая, на центральной площади Владивостока состоится главное событие для поклонников мотоциклетного спорта — открытие байкерского сезона 2018 года. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 500 байкеров из байкерских клубов, мотообъединений и просто любители мотоциклов из различных городов и районов Приморского края , а также из других регионов Дальнего Востока.

Сбор участников состоится в 10 часов, а уже в 11:30 колонна мотоциклистов отправится на «Приморское кольцо», где состоится празднование открытия 21-го байкерского сезона. В программе мероприятия — показательные выступления стантрайдеров, конкурсы, выступление мото-джимханна, а также концерт с участием рок-групп.

В связи с этим с 11:20 до 11:50 во Владивостоке будет временно ограничено движение и парковка транспорта на участке автомобильной дороги по улице Светланской: от перекрестка ул. Светланская — Алеутская до перекрестка ул. Светланская — Уборевича.