В Волгограде открыли еще два водных маршрута

Водные маршруты « Волгоград — Зайчики» и «Культбаза — Зайчики» открыли на период паводка.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, речные трамвайчики курсируют по средам, пятницам и выходным дням. Посадка и высадка пассажиров производится с верхней причальной эстакады Центральной набережной.

Отметим, муниципалитет решил открыть навигацию по этим двум маршрутам раньше назначенных сроков в связи с установлением на Волжской ГЭС режима максимально установленного пропуска воды. Напомним, из-за географических особенностей направления «Волгоград — Зайчики» и «Культбаза — Зайчики» работают только на период паводка.