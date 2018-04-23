В Волгограде открыли еще два водных маршрута 

Водные маршруты «Волгоград — Зайчики» и «Культбаза — Зайчики» открыли на период паводка.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, речные трамвайчики курсируют по средам, пятницам и выходным дням. Посадка и высадка пассажиров производится с верхней причальной эстакады Центральной набережной.
Отметим, муниципалитет решил открыть навигацию по этим двум маршрутам раньше назначенных сроков в связи с установлением на Волжской ГЭС режима максимально установленного пропуска воды. Напомним, из-за географических особенностей направления «Волгоград — Зайчики» и «Культбаза — Зайчики» работают только на период паводка.