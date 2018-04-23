В Волгограде для гостей ЧМ-2018 приготовили новые речные маршруты

— Все поездки будут сопровождаться англоязычным переводом. Даже диджей будет общаться по-английски, — рассказывает замдиректора Агентства развития туризма Волгоградской области Денис Тимакин. — Гости смогут увидеть объекты, которые появились совсем недавно: «Волгоград Арену», «танцующий» мост — вечером с подсветкой, интерактивный парк " Россия . Моя история". На юге будет возможность пройти шлюзы Волго-Донского канала. Эти направления будут развиваться и в дальнейшем.

Египта. Предварительное расписание маршрутов уже составлено. Так, кратковременные прогулки будут ежечасно. На этом направлении будут работать пять речных судов. 18, 22, 25 и 28 июня в городе состоятся футбольные матчи. И по вечерам в эти дни — уже упомянутая «Русская вечеринка», для которой выделен теплоход-катамаран «Отдых». Экскурсия в Красноармейский район — более длительная, поэтому ее поставили на 24 июня, за день до встречи сборных Саудовской Аравии

— По вместимости суда у нас разные — от 80 до 350 человек. Все подготовлены к сезону. Сделали английское меню, — говорит руководитель офиса туристической компании Полина Звездилина. — Рейс через шлюзы канала — это большая редкость, потому что попасть туда прогулочному флоту очень сложно из-за большого грузового потока. Вообще можем предложить и круизы в другие города: трехдневный в Астрахань , шестидневный в Ростов-на-Дону, семидневный в Казань . Самые длинные — это 16 дней до Москвы и 25 до Санкт-Петербурга

Все поездки будут сопровождаться англоязычным переводом. Даже диджей будет общаться по­английски

В целом в Волгоградской области разработано более полутора сотен туристических маршрутов, и многие были созданы специально с прицелом на главное спортивное событие года. Гости смогут ознакомиться с уцелевшей дореволюционной архитектурой, проехаться на экскурсионном трамвае, посетить этнографические комплексы и природные парки. Особый интерес у приезжих, конечно, вызывает сталинградская тематика: помимо Мамаева кургана и Дома Павлова им показывают другие мемориалы и места боевой славы.

Кстати, на днях в Волгоградской области открылась навигация. Продлится она до конца октября. Заявки от туристических групп уже идут, и на некоторые маршруты мест уже нет. Хотя в целом, как отмечают представители отрасли, волгоградцы по воде путешествуют меньше, чем жители городов выше по Волге.

В памяти еще жива катастрофа теплохода «Булгария». Поэтому требования безопасности — превыше всего. На всех судах установлен ГЛОНАСС, ежегодно флот проходит досмотр Российского речного регистра.

— Приезжают специалисты по электрической, механической и корпусной части. Проверяют навигационное оборудование, спасательные средства, санитарное состояние. Судно оборудовано электронными картами и радарами — мы можем определить свое местоположение с точностью до двух метров, — отметил капитан теплохода «Александр Невский» Виктор Чеховских.