Дачникам Владивостока раздадут бесплатные саженцы

Акцию по выдаче бесплатных саженцев плодовых и ягодных культур проведут во Владивостоке в предстоящую среду, 25 апреля. Их смогут получить слушатели лекций и все желающие члены городского Союза садоводов при предъявлении членского билета.

«В этом году наша общественная организация стала победителем президентского гранта. В рамках него нам удалось закупить саженцы, которые бесплатно раздадим нашим дачникам», — рассказал председатель Союза садоводов Анатолий Беляков

Садоводы и огородники краевого центра смогут получить саженцы яблони, смородины, жимолости и крыжовника.

Раздача будет осуществляться с 12 до 14 часов в актовом зале АТУ Первореченского района по адресу: улица Ильичева, 15 (2 этаж).

Внимание! При себе необходимо иметь членский билет Союза садоводов.