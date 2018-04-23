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Дачникам Владивостока раздадут бесплатные саженцы
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Дачникам Владивостока раздадут бесплатные саженцы 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Акцию по выдаче бесплатных саженцев плодовых и ягодных культур проведут во Владивостоке в предстоящую среду, 25 апреля. Их смогут получить слушатели лекций и все желающие члены городского Союза садоводов при предъявлении членского билета.
«В этом году наша общественная организация стала победителем президентского гранта. В рамках него нам удалось закупить саженцы, которые бесплатно раздадим нашим дачникам», — рассказал председатель Союза садоводов Анатолий Беляков.
Садоводы и огородники краевого центра смогут получить саженцы яблони, смородины, жимолости и крыжовника.
Раздача будет осуществляться с 12 до 14 часов в актовом зале АТУ Первореченского района по адресу: улица Ильичева, 15 (2 этаж).
Внимание! При себе необходимо иметь членский билет Союза садоводов.
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