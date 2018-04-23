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В России от укусов клещей пострадали около 4 тысяч человек
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В России от укусов клещей пострадали около 4 тысяч человек 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Капитал страны
Около 4 тыс. россиян пострадали от укусов клещей нынешней весной. Зарегистрированы 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза сообщается на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве отмечают, что эти данные ниже среднемноголетних показателей.
С 15 марта ведется еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы, отмечает ведомство.
Число привитых от клещевого энцефалита россиян превысило 1 млн Акарицидные обработки проведены на площади более 6,5 тыс. га. Особое внимание уделяется обработке территорий детских летних лагерей.
Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания — от полного выздоровления до осложнений, приводящих к инвалидности и смерти, напомнили в Роспотребнадзоре.
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