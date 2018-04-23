Роботы заменят родителей и накормят голодающих Африки

В окружных соревнованиях по робототехнике, которые проходили в Надыме , участвовали более полусотни учащихся. Они показывали свои разработки по теме «Еда имеет значение».

Ребята из Пурпе сделали робота-агронома и робота-водокачку. А ещё есть «Йети», он может снимать грунт и готовить почву для аграрных работ.

Маше Воловиченко и Алёше Осокину всего по семь лет, а они уже предлагают технические решения в аграрной сфере. Алёша решил, что уже точно станет изобретателем, собирается на основе прототипов сделать настоящих роботов.

— «Агроном и „Йети“ могут везде людям помогать, даже в Арктике. Например, „Йети“ ищет трещины в земле и передаёт с помощью антенн на компьютер, — объясняет принципы работы маленький рационализатор. — Главный человек получает информацию и решает, ехать туда или нет, чтобы было безопасно работать. А „Агроном“ может откапывать всякий большой мусор — колёса, бочки. Когда-нибудь, когда я вырасту, я их сделаю настоящими, чтобы они помогали людям.

Помощь людям и планете — главные цели создания роботов. В этом году олимпиада проходила под единой темой „Food Matters“, или „Еда имеет значение“. Участники технических состязаний выполняли задания, которые могут предложить решения проблем пищевой безопасности. Например, нужно было представить разработки для ресурсосберегающего земледелия, улучшения качества питания, обеспечения продовольственной безопасности, предотвращения голода на Земле.

Юные техники из Надыма два месяца собирали макет „Робобура“. Это прототип робота, который по задумке должен помочь решить проблему голода в Африке. Устройство добывает из глубин почвы воду, которую потом можно использовать при посадке культур.

— Если бы такие машины запустили на континенте, можно было бы выращивать различные культуры и накормить население. Но, конечно, воплотить проект в реальность будет крайне сложно. Это очень дорого и долго по времени. Создавать макет было очень сложно, а что тогда говорить о настоящем роботе, — говорит один из создателей „Робобура“ Ярослав Соснев.

Одними из самых юных участников соревнований стали воспитанники надымского детского сада „Журавлёнок“. Васе Гордееву и Ане Петрук презентовать свои проекты-разработки перед большой аудиторией не впервой. За месяц до окружной олимпиады маленькие техники блестяще выступили в Москве на Всероссийском фестивале „РобоФест“ на соревнованиях дошкольников „ИКарёнок“. Там они представляли Ямал. И сделали это настолько успешно, что стали абсолютными победителями.

— Там у нас был проект „Помощники по дому“, а сегодня — эко-ферма, на которой можно выращивать ягоды, овощи и фрукты, — говорит Маша Петрук.

Эко-ферма дошколят — это целый комплекс, где роботы работают от посадки до сбора урожая. По задумке, есть даже машина, которая будет изготавливать гумус для подкормки почвы. У Васи и Ани есть и другие новаторские идеи.

— Я бы хотел сделать робота, который будет заменять родителей, — говорит Вася. — Но не совсем, а когда мама и папа задерживаются на работе. Он будет играть с ребёнком и готовить еду.

— Ребята удивили практичностью проектов, уровнем подготовки, заинтересованностью развиваться и добывать знания, — говорит Вадим Скворцов, преподаватель кафедры информационных технологий „бауманки“. — Мы задавали каверзные вопросы, а они предлагали существенные изменения по проектам. Нужно понимать, что текущие инструменты не дают возможности практического внедрения проектов, но у ребят есть шанс понять определённые процессы. Функционал „Лего“ ограничен, поэтому есть участники, которые для своих разработок использовали и другие платформы, так они получили симбиоз технологий и дополнительные возможности. На создание прототипов отводилось месяц-два, но у них получилось представить достаточно интересные технические решения.

За автоматизацией и роботами будущее. Но как в нём не потеряться человеку? Об этом юные разработчики тоже задумываются. Данил Сычёв из Ноябрьска увлекается программированием и искусственным интеллектом, но считает, что роботам нужно ещё много времени, чтобы стать по-настоящему умными.

— Они обучаются, но пока что с человеком не сравнятся. Например, робот не приготовит так яичницу, как это сделает человек, — рассуждает Данил. — Конечно, замещение человека во многих сферах производства неизбежно, автоматизация выгодна с экономической точки зрения. Значит, людям нужно выбирать специальности, которые не заменить, например, врач или педагог. Или профессии в технической сфере, потому что технологии всегда нужно будет обслуживать. Я собираюсь связать свою жизнь с программированием. Мой папа — инженер в инженерно-технологическом сервисе, в какой-то степени он тоже меня вдохновляет.

Навыки вычисления и программирования на месте юные разработчики показали на соревнованиях роботов. Окружные состязания — это отборочный этап на Всероссийскую робототехническую олимпиаду. По итогам регионального многоборья определили победителей и призёров в нескольких категориях по номинациям. Лучшими инженерами, разработчиками и программистами стали ребята из восьми команд Надыма, Губкинского, Ноябрьска и Салехарда

— Замечательно, что почти во всех уголках округа есть команды по робототехнике. Это говорит о заинтересованности самих ребят, их тренеров, которые зачастую тратят на занятия нерабочее время. Ямальские школьники могут достойно конкурировать на межрегиональном уровне и сегодня мы в этом ещё раз убедились, — рассказал Алексей Подгорный, главный судья соревнований, сертифицированный тренер Международной олимпиады роботов. — Да, были недоработки и недочёты, но главное — есть интересные идеи. Ребята хотят воплощать их, подпитываться новыми знаниями. Не все обязаны быть гениями, но фантазия — прекрасная перспектива добиться успехов.