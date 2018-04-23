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Апельсин — для оптимизма, мелисса — для удачи: секреты ароматерапии
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Апельсин — для оптимизма, мелисса — для удачи: секреты ароматерапии 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает читателям проверить свою совместимость с тем или иным ароматом.
Благовония — эликсир от природы. Они могут быть в виде эфирных масел, ароматических палочек или саше. А можно просто насушить траву или корочки и разместить в доме, меняя их раз в месяц.
Ладан — нормализует энергетику помещения (не зря его используют во время богослужений). Помогает справляться с негативным тонким окружением.
Лимон — используется в тех случаях, когда нужно срочно приспособиться к новым жизненным условиям и людям, особенно ценен при потерях, кажущихся невосполнимыми.
Апельсин — повышает оптимизм, веру в свои силы, обаяние, открывает душу навстречу добру, подготавливает к восприятию позитивной информации, укрепляет после болезни.
Бергамот — помогает добиться успехов в творчестве, способствует преодолению трудностей, нейтрализует негативную энергетику окружающих.
Ваниль — приносит благостную энергетику в семью, помогает понять и почувствовать другого человека. Очень «уютный» запах.
Грейпфрут — развивает умение общаться с другими людьми, направляет разговор в нужное русло.
Вербена («масло разума») — помогает в принятии верных решений, открывает перспективы, способствует правильному видению ситуации.
Гвоздика — помогает преодолеть нервозность, защищает от отрицательных энергоинформационных воздействий, способствует скорейшему выздоровлению после травм и операций.
Иланг-иланг — старинное любовное средство.
Имбирь — укрепляет решимость, наставляет на верный путь в любовных отношениях, помогает пережить энергетическое нападение.
Кедр — усиливает процессы обновления и восстановления энергии, помогает справляться с нервным перенапряжением и избегать нервных стрессов.
Лаванда — способствует самопознанию, используется при медитации, помогает расслабиться, помогает при бессоннице.
Мандарин — помогает обрести мир и душевное спокойствие.
Мелисса — защищает от недоброжелателей, возрождает оптимизм, привлекает удачу.
Мускатный орех — благовоние для медитации, помогает обретению терпимости в любви и работе. Особенно актуален для подростков как защита их от дурного влияния.
Мята — устанавливает взаимопонимание между близкими людьми, помогает справиться с болезнями.
Пачули — древнейший любовный эликсир. Помогает главенствовать в ситуации, где нужны одновременно четкий анализ и интуиция.
Роза — преобразует негативную энергию разочарования и печали в конструктивную энергию самосовершенствования. Помогает трезво оценивать ситуацию и находить корни проблемы.
Розмарин — оживляет и обновляет энергетику, способствует активному образу жизни и возвращает угасший интерес к ней. Развивает интуицию.
Ромашка — поднимает самооценку, помогает в тяжелых жизненных ситуациях.
Сандал — используется при медитации. Способствует творчеству, направляет на верные и обдуманные поступки.
Сосна — усиливает приток новой энергии, помогает быстро восстановить силы после тяжелых эмоциональных потрясений.
Тысячелистник — масло-хранитель, помогает избежать тяжелых неприятностей.
Чайное дерево — защищает от воздействия агрессивной энергетики внешнего мира. Бактерицидное масло. Также применяется для очистки помещения от «тонкой» грязи.
Шалфей — помогает восстановить энергетику после обмана и неверности.
Эвкалипт — помогает быстро восстановиться после стресса или болезни.
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